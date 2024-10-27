Telefonu kapmak isteyen 'dikenine' katlanacak! Kapkaççılardan koruyan özel kılıf tasarlandı

27 Ekim 2024 12:35 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 12:35

Londra’da artan telefon kapkaçlarına karşı, Joan ajansı "The Unsnatchable" adlı dikenli bir iPhone kılıfı geliştirdi. Çalınmaya çalışıldığında el yakacak şekilde tasarlanan bu kılıf, kapkaççılar için caydırıcı bir çözüm sunuyor.

İngiltere'nin başkenti Londra​'da giderek büyüyen bir telefon kapkaççılığı sorunu var. BBC'nin Nisan 2023 tarihli haberine göre, şehirde her altı dakikada bir telefon çalındığı bildirilirken, hırsızların iPhone​ gibi pahalı cihazları hedef aldığı ve elektrikli motosikletler ve bisikletlerle gündüz vakti dahi insanların elinden telefonları kapıp kaçtıkları biliniyor.

KAPKAÇÇILARA 'DİKENLİ KILIF' ŞOKU

Bu soruna bir çözüm getirmek isteyen Joan isimli ajans, "The Unsnatchable" adını verdiği ve 510 gram gümüş kullanılarak üretilmiş özel bir iPhone kılıfı geliştirdi. "Dikenli" bir yapıya sahip bu kılıf, tutarken parmağın koyulacağı yerleri açık bırakılacak şekilde tasarlandığından telefonun normal şekilde elde tutulmasına engel olmuyor.

Çalmaya çalışan kişinin eline ciddi rahatsızlık verecek şekilde dizayn edilen kılıfın tasarımcısı Joan ajansı, bu özel modelden sınırlı sayıda üreteceklerini duyurdu.

ANDROİD TELEFONLARA 'KAPKAÇ KORUMASI' ÖZELLİĞİ GELDİ

Öte yandan cep telefonlarını kapkaca karşı korumak konusunda teknoloji devleri de önemli adımlar atıyor. Google, Android kullanıcıları için geliştirdiği yeni hırsızlık koruma sistemini kullanıma açmıştı. Uzun süredir Brezilya'da test edilen bu özellik, geçtiğimiz ay bazı ülkelerde daha aktif hale getirildi ve önümüzdeki aylarda tüm kullanıcıların erişimine sunulacak.

Hırsızlığa karşı koruma sistemi, "Google Play Services" güncellemesi ile Android 10 ve üzeri tüm cihazlara geliyor. Özellik, cihazın hassas ivmeölçeri ve yapay zeka algoritmalarından yararlanarak telefonu çalma girişimlerini algılamayı hedefliyor ve bir kapkaç durumu tespit ettiğinde, telefonu otomatik olarak kilitleyerek hırsızların cihazdaki önemli verilere erişimini engelliyor.

Ek olarak, koruma sistemi etkinleştirildiğinde telefonun interneti de kapatılamıyor. Bu sayede yerinin uzaktan takibi sağlanabiliyor.