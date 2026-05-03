Telefonunuzda bu tuhaflıklar varsa aman dikkat: Banka hesaplarınızı sessizce boşaltıyorlar!

Dijital çağın getirdiği eşsiz kolaylıklar sayesinde artık tüm bankacılık işlemlerimizi, özel yazışmalarımızı ve gizli iş görüşmelerimizi tek bir küçük ekran üzerinden saniyeler içinde yönetebiliyoruz. Ancak akıllı cihazlarımıza kendi ellerimizle yüklediğimiz bu devasa ve hassas bilgi yükü, siber suçluların da iştahını kabartarak çok daha karmaşık hack yöntemleri geliştirmelerine zemin hazırlıyor. Birçok masum kullanıcı, telefonuna tehlikeli bir virüs bulaştığını ancak banka hesabından yüklü miktarda para çekildiğinde veya sosyal medya hesapları başkalarının eline geçtiğinde acı bir şekilde fark edebiliyor. Oysa profesyonel olarak kodlanmış casus yazılımlar, işletim sistemine yerleştikleri ilk andan itibaren cihazın genel performansında ve donanım tüketiminde bazı çok net anormal izler bırakmaya başlıyor. Cihazınızdaki kilitlenme, aşırı ısınma veya anlamsız yüksek veri tüketimi gibi sorunları sadece donanım yetersizliğine bağlamak, dolandırıcıların işini arka planda çok daha kolaylaştırıyor. Özellikle yaygın olarak kullanılan işletim sistemlerinde gizlice çalışan bu modern Truva atları, mikrofon ve kamera erişimlerini bile sizin ruhunuz duymadan ele geçirerek sizi dinleyebiliyor. Kişisel veri güvenliğinizi en üst düzeyde sağlamak ve dijital cüzdanlarınızı koruma altına almak için telefonunuzun size verdiği bu sessiz çığlıklara mutlaka kulak vermeniz gerekiyor.