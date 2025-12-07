Telefonunuzu şarj ederken yaptığınız o hata bataryayı gizlice öldürüyor! Şarjın %100 olması aslında iyi bir şey değilmiş...

BATARYA KALİBRASYONU EFSANESİ

Eskiden telefonların ayda bir kez tamamen boşaltılıp %100 doldurulması (kalibrasyon) önerilirdi. Ancak modern pillerde buna gerek yoktur. Hatta lityum-iyon pillerin tamamen boşalması (derin deşarj), pilin içindeki kimyasal dengenin bozulmasına ve pilin bir daha hiç şarj tutmamasına neden olabilir. Telefonunuzun şarjı %0 olup kapandığında bile içinde koruma amaçlı çok az bir enerji kalır; ancak telefonu kapalı halde aylarca bekletirseniz bu enerji de tükenir ve pil "ölür". Bu nedenle, kullanmadığınız eski telefonlarınızı bile saklarken şarjının %50 civarında olmasına dikkat etmelisiniz. Sonuç olarak, telefonunuzu bir "cihaz" gibi değil, bakım isteyen bir "organizma" gibi düşünmek; onu ne çok aç (şarjsız) ne de çok tok (sürekli %100) bırakmamak, uzun ömürlü bir kullanımın anahtarıdır.