Telefonunuzu satmadan önce okuyun: iPhone sahipleri paraya para demiyor, Android kullananlar çok üzülecek!

13 Ekim 2024 09:20 - Güncelleme : 13 Ekim 2024 09:35

Günümüzde akıllı telefonlar, özellikle de amiral gemisi dediğimiz premium modeller oldukça pahalı. Her ürün gibi telefonlar da ikinci el olduğunda değeri bir miktar düşüyor. Peki paranızın değerini en az öldüren modeller hangileri? İkinci el telefon pazarında Android ve iPhone'ların değeri kaybı oranları belli oldu.

iPhone​'lar ve Android​ telefonlar, özellikle iOS 18​'in kişiselleştirme özelliklerini büyük ölçüde artırmasından bu yana artık pek çok ortak noktaya sahip. Ancak yeni bir rapora göre, Apple'ın telefonları Android muadillerine göre daha iyi uzun vadeli yatırımlar olmaya devam ederken, hâlâ farklı oldukları büyük bir alan "yeniden satış değerleri".

IPHONE KULLANICILARI, SATARKEN DAHA ÇOK KÂR EDİYOR

CIRP (Consumer Intelligence Research Partners) tarafından yapılan bir ankette, yeni telefon alanlara önceki telefonlarıyla ne yaptıkları soruldu. Göze çarpan istatistik, iPhone sahiplerinin yüzde 41'inin eski telefonlarını satarak ya da takas ederek paraya çevirirken, Android telefon sahiplerinin yalnızca yüzde 17'sinin aynı şeyi yapmasıydı.

CIRP'nin belirttiğine göre, bu istatistikte iPhone sahiplerinin daha pahalı telefonlarına ortalama olarak daha fazla yatırım yapmış olmaları ve bu nedenle eskileri satma olasılıklarının daha yüksek olması etkili olmuş olabilir. Ayrı veriler, emekliye ayrılan iPhone'ların da tipik olarak emekliye ayrılan Android telefonlardan daha yaşlı olduğunu ortaya koydu.

Diğer raporlar da iPhone'ların rakiplerine kıyasla değerlerini daha iyi koruduğu sonucunu destekliyor.

IPHONE MODELLERİNİN DEĞERİ DAHA AZ DÜŞÜYOR

Örneğin SellCell'in 2024 verileri, iPhone 15 serisinin Google, Samsung ve OnePlus gibi rakip 2023 amiral gemilerinden çok daha yavaş bir oranda değer kaybettiğini gösterdi. Dikkate değer örneklerden biri, Samsung Galaxy S23 serisinin ilk birkaç aydaki yüzde 43,5'lik düşüşüne kıyasla iPhone 15'in ilk üç ayında ortalama yüzde 27,4'lük bir fiyat düşüşüne sahip olmasıydı.

Elbette tüm iPhone'larda fiyat düşüşleri aynı oranda gerçekleşmiyor. Mart ayında yayınlanan ayrı bir SellCell raporunda, iPhone SE'nin diğer iPhone modellerine göre çok daha yüksek bir fiyat değer kaybına uğradığı belirtildi. Örneğin iPhone SE 3 piyasaya sürüldükten sonraki ilk 18 ay içinde değerinin yaklaşık yüzde 65'ini kaybetmiş. İlk ayda bu kayıp yüzde 42,6 olmuş.