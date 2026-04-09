Telegram çöktü mü ne zaman düzelecek? Telegram çökme raporu

9 Nisan 2026 Perşembe günü akşam saatlerine yaklaşırken Telegram kullanıcılarının mesaj gönderimi sırasında karşılaştığı “connecting” uyarısı iletişimde aksaklıklara yol açtı. Kullanıcılar yaşadıkları sorunları hem Downdetector platformu aracılığıyla hem de çeşitli sosyal medya kanalları üzerinden rapor etmeye başladı.

9 NİSAN TELEGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Bugün, 9 Nisan 2026 tarihinde akşamüstü saatlerinden itibaren Telegram kullanıcıları uygulamaya erişimde ciddi problemler bildirmeye başladı. Özellikle saat 16.30 civarında yoğunlaşan rapor artışları, uygulamanın hem Android hem de iOS versiyonlarında mesajların tek tikte kaldığını ya da sistemin sürekli bağlantı kurmaya çalıştığını gösteriyor. Konuya ilişkin Telegram tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

TELEGRAM SORUN GİDERME YÖNTEMLERİ

Telegram’da fotoğraf, video ya da diğer dosyaların yüklenmesi veya gönderimi sırasında sorun yaşanıyorsa, bunun en yaygın sebeplerinden biri cihaz depolama alanının dolmuş olmasıdır. Herhangi bir işlem öncesinde telefonunuzda yeterli boş hafıza bulunduğundan emin olun. Bir diğer önemli yükleme problemi kaynağı ise internet bağlantısıdır. Kullandığınız Wi-Fi ya da mobil veri bağlantısının kalitesini kontrol ediniz. Veri paketinizin aşılmadığından ve bu nedenle bağlantınızın sınırlandırılmadığından emin olun.