Telegram kullanan herkes artık para kazanabilecek

04 Temmuz 2024 10:26 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 10:26

Çoğu kişi internetten para kazanmak ister. Eskiden internet üzerinden gelir elde etmenin en iyi yolu bir web sitesi açmak ve banner reklamları almaktı. Bu yöntem günümüzde hâlâ tercih ediliyor olsa da artık sosyal medya üzerinden para kazanmak da mümkün.

Kullanıcılara sosyal medyadan para kazandıran uygulamalardan bir tanesi olan Telegram, kullanıcıların kanallar aracılığıyla içeriklerini satabileceği yeni özelliğini duyurdu.

Kanal sahipleri artık kanalda paylaştığı gönderileri ücretli hale getirebilecek. Sadece para ödeyen bu gönderlere erişebilecek. Böylece kanalın sahibi para kazanmış olacak.

TELEGRAM, PARA KAZANMA SEÇENEKLERİNİ ARTIRDI

Telegram, şubat ayında reklam gelirlerinden içerik üreticilerine pay vereceği bir gelir dağılım programını başlatmıştı. Bu sistemde kanal sahipleri, kanallarında Telegram'ın reklam göstererek elde ettiği gelirlerin yüzde 50'sini alıyor.

Telegram'ın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Pavel Durov, yaptığı yazılı açıklamada, reklam gelirlerinin "güvenli ve hızlı" şekilde gerçekleşebilmesi için TON adlı blok zincirin kullanılacağını söylemişti.

ÖDEMELERDE TELEGRAM'IN PARA BİRİMİ STARS KULLANILACAK

Telegram geçen ay uygulama içi kullanım için Stars adlı bir dijital para birimini kullanıma sunmuştu. Bu birim, ilk başta Telegram içindeki botlar ve uygulamalar tarafından sunulan dijital içerikleri satın almak için kullanılıyordu. Artık içerik oluşturucular, kullanıcıların Stars ile kilidini açabilecekleri içerikler yayınlayabiliyor.

Uygulama ayrıca kanal sahiplerinin Fragment platformunu kullanarak Stars çekmelerine ve Telegram'ın The Open Network (TON) blok zinciri üzerinden kullandığı kripto para birimi Toncoin'e dönüştürmelerine izin veriyor.

Toncoin'e sahip olan kullanıcılar, çeşitli borsalar aracılığıyla kripto ticareti yapabiliyor ve banka hesaplarına para aktarabiliyor. Telegram bu portalı TON blok zinciri üzerinden kullanıcı adlarını açık artırmaya çıkarmak için kullanıyor.