Telegram yasa dışı içerikleri temizliyor! 15 milyondan fazla kanal ve grup kapatıldı

14 Aralık 2024 16:47 - Güncelleme : 14 Aralık 2024 16:47

WhatsApp rakibi mesajlaşma platformu Telegram, 2024 yılında yapay zeka destekli moderasyon araçlarıyla 15,4 milyon zararlı grup ve kanalı platformdan kaldırarak yasa dışı içeriklere karşı büyük bir temizlik gerçekleştirdi.

Telegram​, 2024 yılında dolandırıcılık​ ve terörizm gibi zararlı içeriklere karşı mücadelede önemli bir adım attı. Şirket, yapay zeka​ destekli moderasyon araçlarının devreye alınması sayesinde platformundan 15,4 milyon zararlı grup ve kanalı kaldırdığını duyurdu.

TELEGRAM, 16 MİLYONA YAKIN ZARARLI KANALI KAPATTI

Platformun kurucusu Pavel Durov'un Fransa'da tutuklanması ve uygulamada paylaşılan zararlı içerikler nedeniyle yargılanması, Telegram üzerinde daha sıkı denetim taleplerini artırmıştı. Bu gelişmelerin ardından, Telegram eylül ayında kapsamlı bir temizlik hareketi başlattı. Şirket, özellikle Durov'un ağustos ayında tutuklanmasından sonra denetim faaliyetlerinin büyük ölçüde hızlandığını vurguladı.

Telegram Moderasyonuna Genel Bakış başlıklı raporda konuyla ilgili şu ifadeler yer aldı:

"2015'ten bu yana moderasyon, kullanıcı raporlarını makine öğrenimi ile desteklenen proaktif izleme ile birleştirdi. 2024'ün başlarında bu çaba, son teknoloji yapay zeka moderasyon araçlarıyla daha da geliştirildi."

Telegram, 2024 yılında 700 bini aşkın çocuk istismarı içerikli grup ve kanalı sildi. Ayrıca terör örgütleriyle bağlantılı 130 bin kanal ve grup kapatıldı.