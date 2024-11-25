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Telegram'a Rusya'dan dev ceza! Moskova'nın talebine olumsuz dönüş

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
25 Kasım 2024 18:07 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 18:12
Telegram&#039;a Rusya&#039;dan dev ceza! Moskova&#039;nın talebine olumsuz dönüş

Geçtiğimiz günlerde Telegram'dan bazı içeriklerin kaldırılmasını talep Rusya'dan şirkete dev ceza geldi. Moskova'dan Telegram'a 7 milyon ruble ceza kesildi. 

Rusya​'da sosyal medya platformu Telegram​, mahkeme kararıyla para cezasına çarptırıldı. 

Başkent Moskova​'da görülen davada, Telegram'ın bazı yasaklı içeriklere erişimi engellemediği gerekçesiyle yasalara aykırı davrandığı tespit edildi.

Telegram'a Rusya'dan dev ceza! Moskova'nın talebine olumsuz dönüş - 1. Resim

TELEGRAM'A 7 MİLYON RUBLE CEZA!

Mahkeme, bu ihlal nedeniyle platformun 7 milyon ruble tutarında para cezası ödemesine hükmetti. 

Daha önce Apple, Google, TikTok ve Facebook gibi uluslararası teknoloji devleri de benzer nedenlerle ülkede para cezasına maruz kalmıştı.

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Kaynak: tgrthaber.com
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