Telegram'a Rusya'dan dev ceza! Moskova'nın talebine olumsuz dönüş

25 Kasım 2024 18:07 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 18:12

Geçtiğimiz günlerde Telegram'dan bazı içeriklerin kaldırılmasını talep Rusya'dan şirkete dev ceza geldi. Moskova'dan Telegram'a 7 milyon ruble ceza kesildi.

Rusya​'da sosyal medya platformu Telegram​, mahkeme kararıyla para cezasına çarptırıldı.

Başkent Moskova​'da görülen davada, Telegram'ın bazı yasaklı içeriklere erişimi engellemediği gerekçesiyle yasalara aykırı davrandığı tespit edildi.

TELEGRAM'A 7 MİLYON RUBLE CEZA!

Mahkeme, bu ihlal nedeniyle platformun 7 milyon ruble tutarında para cezası ödemesine hükmetti.

Daha önce Apple, Google, TikTok ve Facebook gibi uluslararası teknoloji devleri de benzer nedenlerle ülkede para cezasına maruz kalmıştı.