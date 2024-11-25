Telegram'a Rusya'dan dev ceza! Moskova'nın talebine olumsuz dönüş
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
25 Kasım 2024 18:07 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 18:12
Geçtiğimiz günlerde Telegram'dan bazı içeriklerin kaldırılmasını talep Rusya'dan şirkete dev ceza geldi. Moskova'dan Telegram'a 7 milyon ruble ceza kesildi.
Rusya'da sosyal medya platformu Telegram, mahkeme kararıyla para cezasına çarptırıldı.
Başkent Moskova'da görülen davada, Telegram'ın bazı yasaklı içeriklere erişimi engellemediği gerekçesiyle yasalara aykırı davrandığı tespit edildi.
TELEGRAM'A 7 MİLYON RUBLE CEZA!
Mahkeme, bu ihlal nedeniyle platformun 7 milyon ruble tutarında para cezası ödemesine hükmetti.
Daha önce Apple, Google, TikTok ve Facebook gibi uluslararası teknoloji devleri de benzer nedenlerle ülkede para cezasına maruz kalmıştı.
Kaynak: tgrthaber.com