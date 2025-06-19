Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Temassız kart okutmak artık daha kolay ve hızlı: NFC 15 sürümü tanıtıldı

NFC (Yakın Alan İletişimi) standardının 15. versiyonu tanıtıldı. Yeni sürümle birlikte artık cihazınızı ya da kartınızı okuyucuya tam hizalamaya çalışmak zorunda kalmayacaksınız. Çünkü iletişim mesafesi 4 kat artırılarak 0,5 cm’den 2 cm’ye çıkarıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
19.06.2025
saat ikonu 13:54
|
GÜNCELLEME:
19.06.2025
saat ikonu 13:54

NFC Forum, NFC (Yakın Alan İletişimi) standardının 15. versiyonunu tanıttı. En dikkat çekici yenilik, genişletilen iletişim mesafesi oldu. Dört kat artırılarak 0,5 cm'den 2 cm'ye çıkarılan menzil, temassız ödemeler gibi işlemleri daha hızlı ve daha stabil hale getiriyor.

TEMASSIZ İŞLEMLER ARTIK DAHA KOLAY OLACAK

GSMArena'nın haberine göre, özellikle akıllı telefonlar ve giyilebilir cihazlar gibi kompakt aygıtlar için büyük avantaj sunacağı belirtilen yeni NFC standardı, artan menzil sayesinde artık cihazların tam hizalanmasını gerektirmiyor ve daha tutarlı bağlantılar sağlayabiliyor.

Başarısız tap (dokunarak ödeme) işlemlerini azaltacağı ve temassız işlemleri basitleştireceği ifade edilen yeni sürümün ayrıca toplu taşımada daha sorunsuz etkileşimler, daha iyi "dijital anahtar" deneyimi ve kablosuz şarj hizalamasında kolaylık sağlayacağı vurgulanıyor.

Genişletilen menzile rağmen, NFC Forum yeni standardın güvenlikten ödün vermediğini belirtiyor. NFC hâlâ yakınlık temelli bir özellik olmaya devam ediyor ve temassız ödemelerde güvenliği koruyor. NFC 15 ayrıca, NFC Veri Değişim Formatı (NDEF) kullanarak markaların ürün yaşam döngüsü verilerini saklamasına olanak tanıyan Dijital Ürün Pasaportu (DPP) desteği de getiriyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Netflix, tarihinde hiç yapmadığı bir uygulamayı hayata geçiriyor
ETİKETLER
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.