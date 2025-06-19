Temassız kart okutmak artık daha kolay ve hızlı: NFC 15 sürümü tanıtıldı

NFC (Yakın Alan İletişimi) standardının 15. versiyonu tanıtıldı. Yeni sürümle birlikte artık cihazınızı ya da kartınızı okuyucuya tam hizalamaya çalışmak zorunda kalmayacaksınız. Çünkü iletişim mesafesi 4 kat artırılarak 0,5 cm’den 2 cm’ye çıkarıldı.

NFC Forum, NFC (Yakın Alan İletişimi) standardının 15. versiyonunu tanıttı. En dikkat çekici yenilik, genişletilen iletişim mesafesi oldu. Dört kat artırılarak 0,5 cm'den 2 cm'ye çıkarılan menzil, temassız ödemeler gibi işlemleri daha hızlı ve daha stabil hale getiriyor.

TEMASSIZ İŞLEMLER ARTIK DAHA KOLAY OLACAK

GSMArena'nın haberine göre, özellikle akıllı telefonlar ve giyilebilir cihazlar gibi kompakt aygıtlar için büyük avantaj sunacağı belirtilen yeni NFC standardı, artan menzil sayesinde artık cihazların tam hizalanmasını gerektirmiyor ve daha tutarlı bağlantılar sağlayabiliyor.

Başarısız tap (dokunarak ödeme) işlemlerini azaltacağı ve temassız işlemleri basitleştireceği ifade edilen yeni sürümün ayrıca toplu taşımada daha sorunsuz etkileşimler, daha iyi "dijital anahtar" deneyimi ve kablosuz şarj hizalamasında kolaylık sağlayacağı vurgulanıyor.

Genişletilen menzile rağmen, NFC Forum yeni standardın güvenlikten ödün vermediğini belirtiyor. NFC hâlâ yakınlık temelli bir özellik olmaya devam ediyor ve temassız ödemelerde güvenliği koruyor. NFC 15 ayrıca, NFC Veri Değişim Formatı (NDEF) kullanarak markaların ürün yaşam döngüsü verilerini saklamasına olanak tanıyan Dijital Ürün Pasaportu (DPP) desteği de getiriyor.