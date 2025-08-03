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Teknoloji
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Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Temmuz 2025'in en güçlü Android telefonları açıklandı

Mobil teknoloji dünyasının en güvenilir performans test platformlarından biri olan AnTuTu, Temmuz 2025 itibarıyla en güçlü Android akıllı telefonları açıkladı.

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KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
03.08.2025
saat ikonu 10:28
|
GÜNCELLEME:
03.08.2025
saat ikonu 10:28

Akıllı telefon kıyaslama sitesi , her ay olduğu gibi Temmuz 2025'in en güçlü cihazlarını resmen açıkladı. 1-31 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılan testlerde, dünyanın en performanslı telefonları belli oldu.

Listenin zirvesinde Red Magic 10S Pro+, tam 2 milyon 943 bin 537 puan alarak en güçlü telefon sıfatına kavuştu. Peşi sıra 2 milyon 893 bin 125 puanla Vivo X200 Ultra ikinci sırada yer alırken, üçüncü sıraya da 2 milyon 889 bin 141 puanla iQOO Neo10 Pro+ yerleşti.

Temmuz 2025'in en güçlü Android telefonları açıklandı

TEMMUZ 2025 TARİHİNDE EN GÜÇLÜ ANDROID TELEFONLAR

AnTuTu'nun Temmuz 2025 amiral gemisi Android telefon performans sıralaması:

  • Red Magic 10S Pro+ – Puan: 2,943,537
  • vivo X200 Ultra – Puan: 2,893,125
  • iQOO Neo10 Pro+ – Puan: 2,889,141
  • vivo X200s – Puan: 2,860,875
  • Honor GT Pro – Puan: 2,851,956
  • OnePlus Ace 5 Pro – Puan: 2,722,244
  • OnePlus 13 – Puan: 2,706,899
  • iQOO13 – Puan: 2,687,611
  • REDMI K80 Extreme Edition – Puan: 2,667,786
  • OPPO Find X8 Ultra – Puan: 2,667,408
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Sıkça Sorulan Sorular

AnTuTu puanı nedir ve neden önemlidir?
AnTuTu puanı, bir akıllı telefonun işlemci, grafik birimi, bellek ve kullanıcı deneyimi gibi temel performans bileşenlerini test ederek ortaya çıkan genel bir skor sistemidir.
ETİKETLER
#android
#antutu
#Telefonlar
#Kıyaslama
#Red Magic 10s Pro+
#Vivo X200 Ultra
#Iqoo Neo10 Pro+
#Teknoloji
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