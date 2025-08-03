Temmuz 2025'in en güçlü Android telefonları açıklandı

Akıllı telefon kıyaslama sitesi AnTuTu, her ay olduğu gibi Temmuz 2025'in en güçlü Android cihazlarını resmen açıkladı. 1-31 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılan testlerde, dünyanın en performanslı telefonları belli oldu.

Listenin zirvesinde Red Magic 10S Pro+, tam 2 milyon 943 bin 537 puan alarak en güçlü telefon sıfatına kavuştu. Peşi sıra 2 milyon 893 bin 125 puanla Vivo X200 Ultra ikinci sırada yer alırken, üçüncü sıraya da 2 milyon 889 bin 141 puanla iQOO Neo10 Pro+ yerleşti.

TEMMUZ 2025 TARİHİNDE EN GÜÇLÜ ANDROID TELEFONLAR

AnTuTu'nun Temmuz 2025 amiral gemisi Android telefon performans sıralaması:

Red Magic 10S Pro+ – Puan: 2,943,537

vivo X200 Ultra – Puan: 2,893,125

iQOO Neo10 Pro+ – Puan: 2,889,141

vivo X200s – Puan: 2,860,875

Honor GT Pro – Puan: 2,851,956

OnePlus Ace 5 Pro – Puan: 2,722,244

OnePlus 13 – Puan: 2,706,899

iQOO13 – Puan: 2,687,611

REDMI K80 Extreme Edition – Puan: 2,667,786

OPPO Find X8 Ultra – Puan: 2,667,408