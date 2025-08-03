Temmuz 2025'in en güçlü Android telefonları açıklandı

Akıllı telefon kıyaslama sitesi AnTuTu, her ay olduğu gibi Temmuz 2025'in en güçlü Android cihazlarını resmen açıkladı. 1-31 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılan testlerde, dünyanın en performanslı telefonları belli oldu.
Listenin zirvesinde Red Magic 10S Pro+, tam 2 milyon 943 bin 537 puan alarak en güçlü telefon sıfatına kavuştu. Peşi sıra 2 milyon 893 bin 125 puanla Vivo X200 Ultra ikinci sırada yer alırken, üçüncü sıraya da 2 milyon 889 bin 141 puanla iQOO Neo10 Pro+ yerleşti.
TEMMUZ 2025 TARİHİNDE EN GÜÇLÜ ANDROID TELEFONLAR
AnTuTu'nun Temmuz 2025 amiral gemisi Android telefon performans sıralaması: