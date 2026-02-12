Menü Kapat
Temu Türkiye’de gümrük engeline takılmayacak

Şubat 12, 2026 11:41
WhaleCo üzerinden şirketleşen platform, ithalatçı sıfatını üstlendi. Sepet alt limiti 580 TL olarak belirlendi.

Türkiye’de faaliyetlerini sürdüren Temu, uzun süredir kullanıcıların yaşadığı gümrük sorunlarına yönelik önemli bir adım attı. Platform, WhaleCo adıyla şirketleşerek ithalatçı sorumluluğunu resmen üzerine aldı. Böylece sipariş sürecinde yaşanan belge karmaşası ve limit takılmaları büyük ölçüde ortadan kalkmış oldu.

GÜMRÜK SÜRECİ ARTIK ŞİRKET SORUMLULUĞUNDA

Yeni sistemle birlikte gümrük işlemleri bireysel kullanıcılar adına değil, doğrudan şirket üzerinden yürütülecek. Yani sipariş veren tüketici, alışveriş sırasında vergisini ödeyip işlemini tamamlayacak. Sonrasında ürünün gümrükten çekilmesi ve adrese teslim edilmesi süreci şirket tarafından yönetilecek.

Eskiden olduğu gibi kapıda ek ödeme, gümrükte belge tamamlama ya da bekleme gibi durumlarla karşılaşılmayacak. Açıkçası özellikle 30 Euro sınırına takılan ya da ürünü gümrükte kalan kullanıcılar için bu değişiklik ciddi bir rahatlama anlamına geliyor.

SEPET ALT LİMİTİ 580 TL

Yeni düzenlemeyle birlikte alışverişlerde sepet alt limiti de netleşti. Buna göre 580 TL’nin altındaki siparişler işleme alınmayacak. Bu tutarın altındaki alışverişler sistem tarafından kabul edilmiyor.

Öte yandan ürünlerin hâlâ yurt dışı kaynaklı tedarikçilerden gönderildiğini belirtmek gerekiyor. Yerel satıcılar şu aşamada sisteme dahil değil. Yani lojistik ve tedarik yapısında temel bir değişiklik yok, asıl değişim gümrük sürecinin yönetiminde yaşanıyor.

