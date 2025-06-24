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 | Banu İriç

Tercüme maskesi geliştirildi! İnsanların cyborg'lara dönüşmesi tepki çekti

Çinli teknoloji uzmanları insanların konuştuklarını gerçek zamanlı tercüme edebilen bir maske icat etti. Tanıtımında özellikle ailelerin çocuklarına dil öğretmek için kullandıkları bu maskeyi pek çok kullanıcı beğenmedi. İnsanları cyborg'lara dönüştürdüğü eleştirisi yağdı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.06.2025
saat ikonu 18:43
|
GÜNCELLEME:
24.06.2025
saat ikonu 19:01

Teknolojinin ilerleyişi en çok yabancı dil sorununun giderilmesi alanında da merakları cezbediyor. Çin'de üretilen bir maskeyle kişinin konuşmasını gerçek zamanlı çevirme imkanı getirildi. Ancak Çin basını bu maskeyi insanları cyborg'a dönüştürdüğü gerekçesiyle eleştirdi.

Tercüme maskesi geliştirildi! İnsanların cyborg'lara dönüşmesi tepki çekti

KONUŞAN MASKE İLE İNGİLİZCEYE TERCÜME
Çin’in Shenzhen kentinde ağza takılan ve Mandarin Çincesi ile konuşulan cümleleri akıcı bir İngilizceye çevirerek yüksek sesle dışarıya aktaran bir "konuşan maske" geliştirildi. Yeni giyilebilir teknoloji sayesinde Çinli ebeveynlerin çocuklarıyla İngilizce konuştuklarını gösteren videolar sosyal medyaya yansıdı.
Diğer yandan maskenin kullanım alanının sadece çocuklara dil öğretmekle sınırlı kalmadığı ve otellerde, taksilerde ve havalimanlarında turistler ile yerel halk arasında gerçek zamanlı tercüme yapan bir araç olarak da kullanılabileceği ifade edildi. Yeni teknolojinin sesli iletişimin riskli veya imkansız olduğu ortamlarda, örneğin uzay misyonlarında veya çatışma bölgelerinde şifreli ve gerçek zamanlı çeviri ve iletişim aracı olarak kullanılabileceği de kaydedildi.

Tercüme maskesi geliştirildi! İnsanların cyborg'lara dönüşmesi tepki çekti

SOSYAL MEDYADA TEPKİ: İNSANLARIN SES KİMLİĞİ YOK OLUYOR

"Konuşan maske" olarak adlandırılan ürün, sosyal medyada övgülerin yanı sıra, bu teknolojiyi rahatsız edici bulan kullanıcıların olumsuz yorumlarının da hedefi oldu.
Sosyal medya kullanıcıları, cihazın kullanıcılarının kendi seslerinden feragat ederek yapay bir sistem sesi tercih etmelerinin, insanların ses kimliğini yok ettiği ayrıca öz dillerinde kendilerini özgün bir şekilde ifade etme imkanlarını da ellerinden aldığı endişeleri paylaşıldı.

CYBORG'LARA DÖNÜŞTÜRÜYOR ELEŞTİRİSİ

Çin basınında yer alan haberlerde ise maskenin Çinli anne babaları, çocuklarıyla İngilizce konuşan 'cyborg'lara dönüştürdüğü yorumuna yer verildi.
Halhazırda prototip aşamasında olan maske, hacimli ve pek de kullanıcı dostu olmayan bir yapıya sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Maskenin ilerideki dönemde daha küçük ve estetik bir ürün ile kullanıma sürülmesi bekleniyor.

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