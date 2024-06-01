Tesla, 125 bini aşkın aracını geri çağırdı: Emniyet kemerlerinde 'ölümcül' hata!

01 Haziran 2024 09:11 - Güncelleme : 01 Haziran 2024 09:11

Tesla'nın trafikte 'araya kaynak' yaptığı anlar viral oldu!

Tesla'nın trafikte 'araya kaynak' yaptığı anlar viral oldu!

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, emniyet kemeri uyarı sistemindeki bir kusur nedeniyle ABD'de 125 bin 227 aracını geri çağırıyor.

ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresi, cuma günü yaptığı açıklamada, sürücü emniyet kemeri takmadığında emniyet kemeri uyarı ışığı ve sesli uyarı sisteminin devreye girmeyebileceğinin tespit edildiğini, bunun da federal güvenlik kurallarına aykırı olduğunu belirtti.

GERİ ÇAĞRILAN TESLA ARAÇLAR

Geri çağırma operasyonu çok sayıda modeli kapsıyor. Bunlar arasında 2012-2024 yılları arasında üretilen Model S, 2015-2024 yılları arasında üretilen Model X, 2017-2023 yılları arasında üretilen Model 3 ve 2020-2023 yılları arasında üretilen Model Y bulunuyor.

YAZILIM GÜNCELLEMESİYLE ÇÖZÜLECEK

Tesla, bu ay yayınlanması beklenen bir kablosuz yazılım güncellemesi (OTA) yoluyla sorunu çözecek. Şirket ocak ayında da ABD'deki 200 bin Model S, X ve Y aracını, geri giderken sürücülerin görüşünü engelleyebilecek bir yazılım arızası nedeniyle geri çağırmıştı.

Nisan ayında 3 bin 878 adet Cybertruck modelini, gaz pedalı pedinin gevşeyerek iç döşemeye saplanabilmesi tehlikesi nedeniyle geri çağırmıştı.