Tesla, 27 bin aracını geri çağırdı! Kritik hata: Çarpışma riskini artırabilir

03 Ekim 2024 17:17 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 17:18

Sık geri çağırmalarıyla dikkat çeken Tesla, Cybertruck modellerinin geri görüş kamerasındaki bir sorun nedeniyle 27 bin aracını geri çağırdı. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'ne (NHTSA) sunulan raporda, hatanın kullanıcıların çarpışma riskini artırabileceği belirtildi.

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Elektrikli araç devi Tesla, Cybertruck modellerinde tespit edilen bir geri görüş kamerası sorunundan dolayı 27 binden fazla aracı geri çağırıyor. Şirket, yaptığı açıklamada, geri görüş kamerasındaki görüntülerin gecikmesi nedeniyle 27 bin 185 adet Cybertruck modelini geri çağırdığını duyurdu.

TESLA CYBERTRUCK'IN GERİ GÖRÜŞ KAMERASINDA HATA

Şirketin bildirdiğine göre, araçlar geri vitese alındığında kamera görüntüsü, iki saniyelik süre içinde ekrana yansımayabiliyor. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'ne (NHTSA) sunulan raporda, bazı Cybertruck modellerinde geri görüş kamerasının görüntü aktarımının sekiz saniyeye kadar gecikebileceği belirtildi. Bu gecikmenin, sürücünün arka görüşünü etkileyerek çarpışma riskini artırabileceği vurgulandı.

Sorundan etkilenen araçların 13 Kasım 2023 ile 14 Eylül 2024 tarihleri arasında üretilen modeller olduğu belirtildi. Tesla, bu sorunun ilk olarak 12 Eylül'de farkına varıldığını ve altı gün sonra kablosuz bir yazılım güncellemesiyle çözüme kavuşturulduğunu açıkladı.

SON 12 AYDA BEŞİNCİ GERİ ÇAĞIRMA

Tesla, son 12 ay içinde Cybertruck modelleriyle ilgili yaşanan sorunlar nedeniyle beş kez geri çağırma yaptı. Nisan ayında, gaz pedalının sıkışmasına neden olabilecek ve potansiyel olarak ölümcül sonuçlar doğurabilecek bir kusur nedeniyle yaklaşık 4.000 elektrikli araç geri çağrılmıştı. O dönemde birçok araç sahibi, Tesla'nın resmi geri çağırma duyurusundan haftalar önce teslimatlarının iptal edildiğine dair mesajlar almıştı.

Haziran ayında ise, kullanıcılar gevşek kaplama parçaları ve çalışmayan silecekler gibi çeşitli sorunları rapor etmişti.