Tesla, akıllı park özelliğini Türkiye'ye getirdi: Büyük otoparklarda araç arama tarihe karışıyor

22 Kasım 2024 09:20 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 09:29

Tesla, "Actually Smart Summon" özelliğini Türkiye'de aktif hale getirdi. Artık araç sahipleri park yerlerinde araçlarını uzaktan kontrol edebilecek ve yanlarına çağırabilecek. Ancak özellik, güvenlik nedeniyle menzil sınırlamasına tabi tutuluyor.

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Tesla​, uzun süredir merakla beklenen "Actually Smart Summon" özelliğini, 2024.44.3 yazılım güncellemesiyle Türkiye'de de aktif hale getirdi. Gelişmiş Otopilot veya Tam Otonom Sürüş​ (FSD) paketine sahip Tesla araçlarında kullanılabilen bu özellik Avrupa​'da ilk kez kullanılabiliyor.

ARACINIZI YANINIZA ÇAĞIRABİLECEKSİNİZ

"Actually Smart Summon", Tesla sahiplerinin araçlarını uzaktan kontrol ederek park ettirmesine veya araçlarını bulundukları yere çağırmasına olanak tanıyor. Örneğin büyük bir otoparkta arabanızı kaybettiğinizi düşünün, bu özellik sayesinde tereyağından kıl çeker gibi otomobili yanınıza çağırabileceksiniz.

Tabii otonom sürüş dendiğinde herkesin aklına ilk gelen mesele: güvenlik konusu. Tesla bunu da düşünmeyi ihmal etmemiş. Söz konusu özellik, gelişmiş sensörleri ve yapay zeka desteği sayesinde çevresindeki engelleri algılayabiliyor. Ancak Avrupa Birliği düzenlemeleri nedeniyle şu an için 15 metre menzil ile sınırlı olduğunu da unutmamak gerekiyor.