Tesla arabalara 'gece sokağa çıkma yasağı' özelliği geliyor

17 Temmuz 2024 17:40 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 17:40

İş yerlerinde en çok kullanılan yapay zeka modelleri belli oldu!

İş yerlerinde en çok kullanılan yapay zeka modelleri belli oldu!

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, özellikle ebeveynlerin çok hoşuna gideceği düşünülen bir özellik geliştiriyor.

"Not a Tesla App" sitesinin haberine göre, geçtiğimiz günlerde çalışanlara sunulan 2024.26 sürümüyle birlikte PIN kodu ile etkinleştirilen çok sayıda özellik ve ebeveyn denetimleri kullanıma sunuldu.

TESLA, 2024.26 GÜNCELLEMESİNİ GELİŞTİRİYOR

Bu özellikler arasında, anne ve babaların, çocuklarının yatma saatlerini uygulamalarını kolaylaştırabilecek "Gece Sokağa Çıkma Yasağı" adlı bir özellik yer alıyor. Araç için belirlenen sokağa çıkma yasağı süresi geçildiğinde ise Tesla mobil uygulamasına bildirim gönderiliyor.

Ebeveynler ayrıca aracın beygir gücünü ve tork değerini kısıtlayarak maksimum hızlanma seviyesini sınırlandıran bir özellik sayesinde de çocuklarının aşırı hız yapmasına engel olabilecek.

Güncellemenin beraberinde getirdiği tek yenilik bu da değil. Tesla sürücüleri artık YouTube Music ve Amazon Music uygulamalarının eklenmesiyle diğer müzik hizmetlerine muhtaç olmayacak.

Ayrıca durum çubuğunda yerel hava durumu ve navigasyona alt destinasyon ekleme seçeneği, park halinde Zoom için anında tam ekran modu, bazı menü ve panel revizyonları gibi özellikler de yeni güncellemeyle kullanıcılara sunulacak.