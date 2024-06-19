Tesla, Cybertruck teslimatlarını yine erteledi! Bu seferki sebebi şaşırttı

19 Haziran 2024 09:09 - Güncelleme : 19 Haziran 2024 09:12

ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Cybertruck teslimatlarını bir hafta erteledi. Şirket, ertelemenin sebebini resmi olarak açıklamasa da müşteriler, cam sileceğinde yaşanan bir sorunu sorumlu tutuyor.

The Verge'nin aktardığına göre, problemi belirtmek için Tesla forumlarına uğrayan sipariş veren müşteriler, aracın bir hafta gecikmeli olarak teslim edileceğinin kendilerine bildirildiğini iddia etti.

CYBERTRUCK'IN CAM SİLECEĞİ ÇALIŞMIYOR

Paylaşılan bilgilere göre Cybertruck'ın devasa cam sileceğinin motorunda bir güvenlik sorunu tespit edildi. Ancak söz konusu sorunun tam olarak ne olduğu bilinmiyor. Bu arada bazı Cybertruck sahipleri de sileceklerinin çalışmadığını söylüyorlar.

Florida'da yaşayan bir sürücü, yeni Cybertruck'ını geçen hafta teslim aldığını ancak eve dönerken yağmur yağmaya başlayınca sileceğin çalışmadığını söyledi.

Talihsiz sürücü, aracı güvenli bir noktaya sürebilmek için camı açmak ve kafasını dışarı çıkarmak zorunda kaldığını belirterek, "3,5 saat boyunca bir kafede oturmak ve Tesla yol yardımını aramak zorunda kaldım çünkü göremiyordum" dedi.

Tesla, ön cam sileceği ile ilgili görünen arıza hakkında henüz kamuya açık bir yorum yapmadı ve herhangi bir geri çağırma duyurusunda bulunmadı.

ÜRETİM GEÇİCİ OLARAK DURDURULMUŞTU

Fütüristik görünümlü araç Aralık 2023'te ilk müşterilere teslim edilmesinden bu yana ilk kez sorun yaşamıyor. Nisan ayında Tesla, üretimi geçici olarak durdurmuş ve gaz pedalı üzerindeki kapağın gevşeyip pedalı tamamen aşağıya doğru sıkıştırarak kamyonetin hızlanmasına neden olma riski çözülmüştü. Tesla yaklaşık 4.000 Cybertruck'ı düzeltme yapmak üzere geri çağırmıştı.