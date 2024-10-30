Tesla Cybertruck Türkiye'ye geliyor! İstanbul ve Ankara'da görücüye çıkacak

30 Ekim 2024 14:08 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 14:08

Tesla, merakla beklenen elektrikli aracı Cybertruck'ı Türkiye'de tanıtma kararı aldı. Cybertruck, 6-10 Kasım tarihlerinde İstanbul Vadistanbul'da, 12-14 Kasım'da ise Ankara Armada AVM'de otomobil meraklılarıyla buluşacak.

Dünyanın en büyük süper bilgisayarı: 100 bin GPU'lu xAI Colossus ilk kez görüntülendi

Dünyanın en büyük süper bilgisayarı: 100 bin GPU'lu xAI Colossus ilk kez görüntülendi

Avrupa'da en çok satan otomobil belli oldu! Alman üreticilere kötü haber

Avrupa'da en çok satan otomobil belli oldu! Alman üreticilere kötü haber

Tesla, fütüristik tasarımı ve güçlü performansı ile dünya çapında yankı uyandıran elektrikli Cybertruck otomobilini Türkiye'ye getirme kararı aldı. Ancak satış için değil, sadece meraklılarına yakından göstermek için. Şirket, Cybertruck'ı Türkiye'de görücüye çıkaracağı illeri internet sitesinde duyurdu.

CYBERTRUCK, TÜRKİYE TOPRAKLARINA GELİYOR

Tesla'nın internet sitesindeki "Events" (Etkinlikler) bölümünde, Cybertruck keşif etkinliğinin 6-10 Kasım tarihlerinde Vadistanbul'da saat 10.00 ile 22.00 arasında, 12-14 Kasım tarihlerinde de Ankara Armada AVM'de saat 10.00 ile 19.00 arasında gerçekleştirileceği bilgisine yer verildi.

TESLA TÜRKİYE, 29 EKİM JESTİYLE BEĞENİ TOPLADI

Cybertruck'ı Türkiye'deki otomobil meraklılarına ilk kez tanıtacak olan Tesla, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel İstanbul, Ankara, İzmir, Bolu, Edirne ve Çankırı'daki Supercharger şarj istasyonlarını tüm elektrikli araç kullanıcıları için ücretsiz hale getirmişti.

Tesla Avrupa ve Orta Doğu hesabı, şirketin bu kararını "Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yılını kutlamak için 29 Ekim'de tüm elektrikli araçlar için Superchargerlar ücretsiz olacak!" ifadeleriyle duyurmuştu.

CYBERTRUCK, HATASIZ DEĞİL

Cybertruck, dayanıklı malzemelerden üretilmiş ve performanslı olmasına rağmen tamamen sorunsuz da değil. Araç geçtiğimiz dönemde birçok sorundan dolayı Tesla tarafından geri çağrıldı.

Son olarak geri görüş kamerasının görüntüleri gecikmeli verdiğinin tespit edilmesi üzerinde 27 bin 185 adet Cybertruck için geri çağırma yapılmıştı. Ondan önce de arka yataktaki bir parçanın sürüş sırasında yerinden çıkabilmesi ve silecek motorunun arızalanabilmesi gibi kritik hatalar baş gösterdi.