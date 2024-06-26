Tesla Cybertruck'ın sorunları bitmiyor... Bu kez 11 binden fazla kamyonet geri çağrıldı

26 Haziran 2024 09:34 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 09:37

Tesla, Cybertruck teslimatlarını yine erteledi! Bu seferki sebebi şaşırttı

Tesla, Cybertruck teslimatlarını yine erteledi! Bu seferki sebebi şaşırttı

Daha önce Tesla, Cybertruck aracını geri çağırmasına neden olan sorunları yazılım güncellemesi ile çözmüştü. Böylece sürücülerin, aracı teknik servise götürmelerine gerek kalmamıştı.

11 binden fazla Cybertruck'ın geri çağrılmasına neden olan iki sorun: arka yataktaki bir parçanın sürüş esnasında yerinden çıkabilmesi ve silecek motorunda meydana gelen teknik problem ise tamir için servise gitmeyi gerektiriyor.

TESLA CYBERTRUCK, İKİ SORUN İLE CEBELLEŞİYOR

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'nden (NTHSA) yapılan açıklamada, geri çağırmaya konu olan iki sorun detaylandırıldı:

Cybertruck'taki trim parçasının sürüş sırasında araçtan ayrılma tehlikesi bulunduğuna dikkati çeken NHTSA, bunun sürücüler için tehlike oluşturabileceğini ve yaralanma veya çarpışma riskini artırabileceğini belirtti. Tesla'nın bu parçayı değiştirmeyi planladığını aktardı.

NHTSA, açıklamasında ön cam silecek motoru kontrolörünün, kapı sürücüsü bileşenine elektriksel aşırı baskı nedeniyle çalışmayı durdurabileceğini belirtti. "Çalışmayan ön cam sileceği belirli çalışma koşullarında görüşü azaltabilir ve bu da çarpışma riskini artırabilir" denildi.

CYBERTRUCK, GEÇEN YIL PİYASAYA ÇIKTI

CEO Elon Musk'ın Cybertruck'ı ilk kez tanıtmasından dört yıl sonra ve üretimin başlamasından iki yıl sonra, araç Kasım 2023 tarihinde ABD'nin Teksas eyaletinde düzenlenen bir lansman etkinliğinde sınırlı teslimatlarla piyasaya çıkmıştı.

Musk o tarihte Cybertruck'ı "bir kamyondan daha iyi bir kamyon, aynı zamanda aynı paketteki bir spor arabadan daha iyi bir spor araba" olarak tanımlamıştı. Ayrıca kamyoneti sık sık "geleceğe benzeyen" bir araç olarak lanse ediyor.