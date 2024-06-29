Tesla fabrikasında 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu, üretim duruyor!

29 Haziran 2024 12:59 - Güncelleme : 29 Haziran 2024 13:00

Tesla Cybertruck'ın sorunları bitmiyor... Bu kez 11 binden fazla kamyonet geri çağrıldı

Tesla Cybertruck'ın sorunları bitmiyor... Bu kez 11 binden fazla kamyonet geri çağrıldı

Tesla, fabrikanın genişletilmesi için uzun süredir mücadele veriyor. Grünheide halkı büyüme için 100 hektardan fazla ormanın kesilmesine karşı çıkarken, aktivistler de operasyonları durdurmak amacıyla ormanı basmıştı. Buna rağmen yetkililer genişlemeye izin vermişti.

TESLA FABRİKASININ GENİŞLEMESİNE 'BOMBA' ENGELİ

Bu süreçte yaşanan en ciddi olay, fabrikanın geçici olarak kapanmasına neden olan bir elektrik şebekesi saldırısı olmuştu.

Şimdi ise Tesla, tarihi bir engelle karşı karşıya. Electrek sitesinin haberine göre 2. Dünya Savaşı'ndan kalma 250 kilogram ağırlığındaki bomba, genişleme sahasında bulundu ve uzmanlar tarafından güvenli bir şekilde etkisiz hale getirilmesi planlanıyor.

Yetkililer, bombanın taşınamayacak kadar tehlikeli olduğu gerekçesiyle yerinde patlatılmasına karar verdi. Patlamanın gerçekleşeceği gün yaklaşık bir kilometrelik güvenlik bölge oluşturulacağı ve iki ana yolun kapatılacağı açıklandı.

TESLA ÜRETİMİ GEÇİCİ OLARAK DURDURACAK

Tesla önlem olarak bu hafta sonu üretimi geçici olarak durdurmak zorunda kalacak. Ormanı işgal eden protestoculara haber verilerek, sahayı terk etmenin kendilerinin sorumluluğunda olduğu anons edildi.

Avrupa'nın savaş sırasında ağır bombardımana maruz kalan bölgelerinde, inşaat sürecinin normal bir parçası olan genişleme sahasında eski mühimmat bulma çabaları halen devam ediyor.

Tesla, şu anda sadece Model Y üreten Gigafactory Berlin'de gelecekteki araçların üretimini desteklemek için tesisi genişletmek istiyor.