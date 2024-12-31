Tesla, globalde uyguladığı bir sistemi Türkiye'ye getiriyor: Araç değiştirmek kolaylaşacak

31 Aralık 2024 09:19 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 09:19

Tesla, Türkiye pazarında araç takas sistemi için çalışmalar yürütüyor. Bu sistemle kullanıcılar, eski Tesla araçlarını belli bir bedel karşılığında yenileriyle değiştirebilecek.

Elektrikli otomobil​ sektörünün öncü markalarından Tesla​, Türkiye​ pazarında yeni bir uygulama için çalışmalar yürütüyor. Bugün Tesla Türkiye'nin resmi X topluluğunda yapılan bir paylaşıma göre, şirketin ülkemizde "araç takas sistemi" üzerinde çalıştığı belirtildi.

TESLA, ARAÇ TAKAS SİSTEMİNİ TÜRKİYE'YE GETİRİYOR

Söz konusu gelişme, Tesla Türkiye yetkilisi Emir Tunçyürek'in X'te bir kullanıcının sorusuna verdiği cevapla duyuruldu. Kullanıcı, "Tesla Türkiye takas desteği sunuyor mu? Misal, 2023 Model Y LR aracımı verip, 2025 Model Y satın alabiliyor muyum?" şeklindeki sorusuna Tunçyürek, "Henüz olmasa da çalışmalarımız arasında" cevabını verdi.

Tesla araç takas sistemini halihazırda global pazarlarda uyguluyor. Bu uygulama Türkiye'de devreye alındıktan sonra Tesla kullanıcıları, eski modellerini şirkete belli bir para karşılığı verip yenisiyle değiştirme imkanına sahip olacak.