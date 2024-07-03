Tesla, hisseleri yükselmesine rağmen araç teslimatlarında düşüş yaşadı

03 Temmuz 2024 13:46 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 13:46

Tesla Cybertruck'ın sorunları bitmiyor... Bu kez 11 binden fazla kamyonet geri çağrıldı

Tesla Cybertruck'ın sorunları bitmiyor... Bu kez 11 binden fazla kamyonet geri çağrıldı

Elektrikli otomobil markası Tesla, 2024 ikinci çeyreğe ilişkin elektrikli otomobil satış verilerini paylaştı. Elon Musk tarafından yönetilen şirket, hisselerinde kayda değer bir yükseliş yaşasa da araç teslimatlarında aynı performansı gösteremedi.

TESLA, ELEKTRİKLİ OTOMOBİL TESLİMAT VERİLERİNİ PAYLAŞTI

CNBC'nin haberine göre Tesla, yılın ikinci çeyreğinde 410 bin 831 araç ürettiğini ve 443 bin 956 teslimat gerçekleştirdiğini bildirdi. Böylece firma, ürettiğinden daha fazla otomobil teslimatı gerçekleştirmiş oldu.

Analistler, Tesla teslimatlarının 30 Haziran'da sona eren üç ayda 439 bine ulaşmasını bekliyordu. İkinci çeyrekteki toplam teslimat sayısı bir yıl önceki 466 bin 140'tan yüzde 4,8 düştü ancak ilk çeyreğe göre yüzde 14,8 arttı.

TESLA, SATIŞ VERİLERİNİ NEYE GÖRE GRUPLANDIRIYOR?

Teslimatlar, elektrikli araç üreticisi tarafından açıklanan satışlara en yakın yaklaşımdır. Tesla teslimatları Model 3 ve Model Y araçları ve diğer tüm araçlar olmak üzere iki kategoride gruplandırıyor, ancak tek tek modeller veya belirli bölgeler için rakamlar bildirmiyor.

Tesla'nın mevcut ürün yelpazesinde popüler Model Y crossover araçları, Model 3 sedanlar ve yeni Cybertruck pikapların yanı sıra Model X SUV ve amiral gemisi Model S sedan yer alıyor.

Nisan ayında Tesla, ilk çeyrek teslimatlarında yüzde 8,5'lik bir düşüşle 386 bin 810'a gerilediğini ve bunun 2020'den bu yana ilk yıllık düşüş olduğunu bildirdi.

Tesla, satışlardaki düşüşün kısmen Almanya'daki fabrikasına yapıldığı iddia edilen bir kundaklama saldırısına yanıt olarak başlatılan geçici fabrika kapanmalarının yanı sıra Kızıldeniz'deki çatışmaların ardından yaşanan sevkiyat gecikmelerinden kaynaklandığını söyledi.

TESLA PİYASA DEĞERİ NE KADAR?

Firmanın hisseleri ise üretim ve teslimat verilerinin paylaşılması sonrası yüzde 10'a yakın değer kazandı. Tesla piyasa değeri şu anda 724,65 milyar ABD doları seviyesinde duruyor.