Tesla için alarm zilleri çalıyor! BYD durmak bilmiyor: 2024 yılında otomobil satış rekoru kırdı

02 Ocak 2025 09:22 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 09:23

Çinli otomobil devi BYD, hibrit ve elektrikli araç satışlarındaki rekor artışla 2024 yılında 4,27 milyon araç satarak Tesla'ya güçlü bir rakip olduğunu bir kez daha kanıtladı. Türkiye'de 1 milyar dolar yatırım hazırlığında olan şirket, uluslararası pazarda da etkisini artırarak ihracatını yüzde 71,9 büyüttü.

2024 yılının en çok satan araçları belli oldu! Otomobil piyasasında dikkat çeken veri

2024 yılının en çok satan araçları belli oldu! Otomobil piyasasında dikkat çeken veri

Çinli otomobil devi BYD​, şu anda ABD​'nin elektrikli otomobil​ üreticisi Tesla​'nın en büyük rakibi olarak görülüyor. Bu iki marka arasında hem globalde hem de Türkiye'de çetin bir rekabet​ var. Tesla ülkemizde 2023 yılından beri faaliyet gösterirken, BYD ise satışlarına geçtiğimiz günlerde başladı hatta 2026 yılında ülkemizde fabrika kurmayı da planlıyor.

BYD, 2024 yılında satışlarını yüzde 41,3 artırarak 4,27 milyon adetle kendisi için önemli bir başarıya imza attı. Şirketin tamamen elektrikli otomobil satışları ise bir önceki yıla göre yüzde 12 artışla 1,76 milyon adede ulaştı.

HİBRİT ARAÇLAR BÜYÜMENİN LOKOMOTİFİ OLDU

BYD'nin başarısında en büyük rolü, şarj edilebilir hibrit araçları oynadı. 2023 yılında 2,48 milyon hibrit araç satan şirket, bu rakamı 2024'te yüzde 72,8 artışla önemli ölçüde yükseltti. Bu segment, BYD'nin toplam satışlarının yüzde 58,5'ini oluştururken tamamen elektrikli araçlar yüzde 41,3'lük bir pay aldı.

BYD, Nisan 2022'de içten yanmalı motorlu araç üretimini tamamen durdurarak, Çin'de "yeni enerjili araç" olarak adlandırılan elektrikli, hibrit ve hidrojenli araçlara odaklanmıştı.

2024 yılının aralık ayında BYD, 509 bin 440 adet binek araç satışıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 49,8 artış kaydetti. Bu, şirketin üst üste üçüncü ayda 500 bin satış barajını aşması anlamına geliyor ve BYD'nin 2025'te de büyümeyi sürdüreceğini işaret ediyor.

BATARYA ÜRETİMİNDE İKİNCİ SIRADA

BYD, yalnızca iç pazarında değil, küresel pazarda da etkisini artırmaya devam etti. 2024 yılında 417 bin araç ihraç eden şirket, yurt dışı satışlarını yüzde 71,9 artırarak uluslararası pazarda daha güçlü bir yer edindi. Öte yandan BYD, batarya üretiminde de güçlü bir oyuncu olarak bulunuyor. Tesla gibi devlere batarya tedarik eden şirket, 2024 yılında yüzde 29 artışla 194,7 GWh batarya teslimatı gerçekleştirdi.