Tesla, İstanbul'da yeni mağaza açıyor: Yeri ve açılış tarihi belli oldu

24 Aralık 2024 09:21 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 09:21

Tesla, Türkiye'de faaliyet gösteren mağaza sayısını 3'e çıkarıyor. Halihazırda İstanbul Metropol AVM ve Ankara Armada AVM'de mağazaları bulunan şirket, bir tane daha açma kararı aldı. Tesla Türkiye Satış Müdürü Berk Tezveren, yeni mağazanın yerini ve açılış tarihini açıkladı.

ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Türkiye pazarındaki etkinliğini artırmaya yönelik bir adım daha attı. İstanbul'un önemli alışveriş merkezlerinden birinde yeni mağazasını açma kararı aldı. Mağazanın konumunu ve açılış tarihini Tesla Türkiye Satış Müdürü Berk Tezveren açıkladı.

YENİ TESLA İSTANBUL MAĞAZASI, 27 ARALIK'TA AÇILIYOR

Berk Tezveren, X hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'daki yeni Tesla mağazasının 27 Aralık Cuma günü Meydan AVM'de açılacağını ifade etti.

Tesla'nın, halihazırda Ankara Armada AVM ve İstanbul Metropol AVM olmak üzere Türkiye'de iki tane mağazası bulunuyor. Supercharger şarj istasyonları ise 10 noktada yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde Gemlik Supercharger, İstanbul-İzmir otoyolunda 250 kW çift yönlü ve 8’er soketli olarak tüm elektrikli araçların erişimine açılmıştı.

Tesla Türkiye, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel olarak gün boyunca Supercharger şarj istasyonlarını elektrikli araç kullanıcıları için ücretsiz hale getirmişti.