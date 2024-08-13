Tesla Model 3'e dişli rakip 2025 BYD Seal tanıtıldı

13 Ağustos 2024 09:18 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 09:26

2025 BYD Seal elektrikli sedan modeli piyasaya sürüldü. Araç, BYD'nin sedan modelleri arasında bir ilk olarak ADAS (Gelişmiş Sürücü Asistan Sistemleri) işlevlerini geliştiren ve tavanına monte edilmiş bir LiDAR sensörünü bünyesinde barındırıyor.

2025 BYD SEAL TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Sealion 07'de de kullanılan e-Platform 3.0 Evo platformu üzerine inşa edilen otomobil, 1.200V SiC kontrol sistemi ve 23.000 rpm yüksek performanslı bir motor ile donatılmış olup, maksimum hızı 240 km/s ve 0-100 km/s hızlanması 3,8 saniye. Ayrıca CTB (Cell-to-Body) batarya entegrasyon teknolojisini, gelişmiş geniş sıcaklık aralığına sahip bir ısı pompası sistemini kullanıyor ve 800V teknolojisi ile yüzde 10'dan yüzde 80'e sadece 25 dakikada şarj olabiliyor.

2025 Seal, iki farklı batarya seçeneği sunuyor: 61,44 kWh ve 80,64 kWh. Bu bataryalar, CLTC testlerine göre 510 km'den 650 km'ye kadar menzil sağlıyor. Temel model, 170 kW (228 hp) gücünde arka motorlu bir varyant sunarken, 230 kW (308 hp) gücünde bir ortanca model ve 390 kW (523 hp) gücünde dört tekerlekten çekiş sunan bir tepe model de var.

2025 Seal, BYD'nin Disus-C sistemi ile geliştirilmiş bir şasiye sahip. Bu sistem, süspansiyonun genel uyum kabiliyetini, stabilitesini, konforunu ve yol tutuşunu artırıyor. Dört tekerlekten çekiş versiyonu, bu gelişmiş amortisör kontrol sistemiyle birlikte geliyor.

Yeni model, mevcut boyutlarını koruyarak 4800 mm uzunluk, 1875 mm genişlik, 1460 mm yükseklik ve 2920 mm dingil mesafesiyle tasarım ve boyut açısından devamlılık sağlıyor.

İç mekanda, belirgin dört kollu düz tabanlı bir direksiyon simidi ve BYD'nin simgesi haline gelmiş büyük, dönebilen merkezi kontrol ekranı bulunuyor. İç tasarımda ayrıca, minimalist bir orta konsol, fiziksel düğmeler, gizli klima çıkışları ve kablosuz şarj pedleri de yer alıyor. Tüm modellerde standart olarak 13 hava yastığı ve bir W-HUD baş üstü ekranı bulunuyor.

Sedan, ADAS işlevlerini geliştiren bir LiDAR sensörü içeriyor. Bu özellik, aracın otonom sürüş yeteneklerini önemli ölçüde artırarak L2+ seviyesindeki DiPilot 300 sistemi ile entegre oluyor. Bu sistem, yüksek hızda ve şehir içinde Otopilot ile Navigasyon (NOA) ve Otomatik Vale Parkı (AVP) özelliklerini içeriyor.

2025 Seal, başta Seal 07 EV olarak yeniden markalanma planlarına rağmen, orijinal adını koruyor. Bu karar, BYD tutkunlarının alışkın oldukları Seal ismini tercih etmesi sonucu alındı.

2025 BYD SEAL FİYATI

2025 BYD Seal fiyatları, 510 Standard Edition 24 bin 500 dolar, 650 Long Range Edition için 26 bin 450 dolar 650 Intelligent Driving Edition için 30 bin 200 dolar ve 600 Four-Wheel Drive Intelligent Driving Edition için 33 bin 400 dolar olarak belirlendi.