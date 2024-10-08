Tesla Model Y Türkiye fiyatları zamlandı: İşte güncel fiyat listesi

08 Ekim 2024 10:38 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 10:44

Tesla, popüler elektrikli SUV modeli Model Y Türkiye fiyatları için zam yaptı. En düşük modelin fiyatı 1 milyon 866 bin 203 TL'ye yükseldi. Teslimat tarihleri Kasım 2024'te başlarken, Long Range ve Performance modellerinin fiyatları da önemli ölçüde arttı. İşte Tesla Model Y fiyat listesi.

Son dönemlerde Türkiye​'de elektrikli araç​ piyasasında öne çıkan Tesla​ Model Y​, Türkiye fiyatı için zam aldı. Eylül ayında ülkemizde en çok satılan elektrikli otomobil olan Model Y, Tesla'nın almış olduğu zam kararıyla fiyatlarını yukarı çekti. Model Y'ye göz diken vatandaşlar için beklenmedik bir sürpriz oldu.

TESLA MODEL Y ZAMLANDI

Artışla birlikte Model Y'nin elektrikli otomobil tutkunlarına ulaşması biraz daha zorlaşmış oldu. Tesla'nın internet sitesine göre, aracın 455 km menziliyle dikkat çeken popüler Arkadan Çekiş versiyonunun fiyatı 1 milyon 791 bin 451 TL'den 1 milyon 866 bin 203 TL'ye yükseldi.

Daha uzun menzil arayanlara hitap eden Long Range modeli, 533 kilometreye kadar yol katedip 217 km/s azami hıza çıkabiliyor. Bu versiyonun fiyatı, 128 bin TL'lik bir artışla 3 milyon 209 bin 741 TL oldu. En yüksek performansı arayanlar için olan Performance modeli, 250 km/s hıza ve 514 kilometre menzile sahip. Bu güçlü modelin fiyatı 3 milyon 473 bin 990 TL'ye yükselmiş durumda.

TESLA MODEL Y FİYAT LİSTESİ (EKİM 2024)

Model Y Arkadan Çekiş: Daha önce 1 milyon 791 bin 451 TL olan fiyat, artık 1 milyon 866 bin 203 TL

Model Y Long Range: Önceki fiyatı 3 milyon 081 bin 120 TL iken, şimdi 3 milyon 209 bin 741 TL

Model Y Performance: Eskiden 3 milyon 334 bin 733 TL'ye satılırken, zam sonrası fiyatı 3 milyon 473 bin 990 TL

TESLİM TARİHLERİ NE ZAMAN?

Tesla Model Y aracının teslim tarihleri de modelden modele değişiyor. Tahmini teslimat tarihi, Arkadan Çekiş modeli için Kasım 2024 olarak gösteriliyor. Long Range ve Performance modelleri için ise Kasım 2024 - Aralık 2024 tarihleri gösteriliyor.