Tesla, Optimus Gen 3 seri üretime başladı

Tesla cephesinde ise hedefler daha da büyük. Şirket, 2026’nın sonuna kadar binlerce Optimus robotunu kendi gigafabrikalarında ve ilk endüstriyel ortak tesislerinde aktif olarak kullanmayı planlıyor. Ayrıca Giga Texas’ta yıllık 10 milyon adet kapasiteli çok daha büyük bir üretim hattı için hazırlıklar sürüyor.