Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Tesla, Optimus Gen 3 seri üretime başladı

Ocak 23, 2026 11:36
1
Tesla, Optimus Gen 3 seri üretime başladı

Tesla, insansı robotu Optimus Gen 3’ü Fremont fabrikasında seri üretime aldı.

Tesla, insansı robotu Optimus’un üçüncü nesli için seri üretimi resmen başlattı. Üretim, şirketin Kaliforniya’daki Fremont fabrikasında yapılıyor. Haberi bizzat duyuran Elon Musk, yalnızca bu tesiste yıllık 1 milyon adetlik bir kapasite hedeflediklerini söyledi.

2
Tesla, Optimus Gen 3 seri üretime başladı

Ancak Musk, beklentileri biraz törpüledi. İlk aşamada üretimin son derece yavaş ilerleyeceğini vurguladı. Bunun nedeni ise net: Hem Cybercab’de hem de Optimus’ta neredeyse her şey sıfırdan geliştirildi. Musk’a göre süreç başta ağır aksak gidecek ama zamanla “inanılmaz” bir hız kazanacak.

3
Tesla, Optimus Gen 3 seri üretime başladı

Bu gelişme, Tesla’nın daha önce paylaştığı takvime göre önemli bir değişikliğe işaret ediyor. Şirket, Optimus üretiminin 2026’nın sonlarına doğru başlayacağını açıklamıştı. Ocak ayında üretime geçilmesi, planların öne çekildiğini gösteriyor.

4
Tesla, Optimus Gen 3 seri üretime başladı

OPTİMUS GEN 3’TE NELER DEĞİŞTİ?

Optimus Gen 3, önceki sürümlere kıyasla ciddi bir teknolojik sıçrama sunuyor. Aktüatörlerin ön kola taşınması ve insan eline oldukça benzeyen tendon tabanlı yapı sayesinde robotun ellerinde 22 serbestlik derecesi bulunuyor. Karşılaştırmak gerekirse, insan elinde bu sayı 27.

 

5
Tesla, Optimus Gen 3 seri üretime başladı

Tesla’ya göre Gen 3, 3.000’den fazla evsel ve endüstriyel görevi yerine getirebiliyor. Yani sadece fabrika ortamıyla sınırlı kalmayan, çok daha geniş bir kullanım alanı hedefleniyor.

6
Tesla, Optimus Gen 3 seri üretime başladı

Robotun “beyni” ise Tesla’nın otonom sürüş sistemleri için geliştirdiği FSD-v15 bilgisayarı. Sekiz kameralı görüş sistemiyle çevresinin gerçek zamanlı üç boyutlu haritasını çıkarabiliyor. Algılama ve hareket süreçlerinin tamamı, uçtan uca sinir ağları tarafından yönetiliyor.

7
Tesla, Optimus Gen 3 seri üretime başladı

Önceden yazılmış katı komutlar yok. Bunun yerine simülasyondan gerçeğe eğitim yöntemleri ve insan video verilerinden taklit yoluyla öğrenme kullanılıyor. Kısacası Optimus, gördüklerinden öğrenerek hareket ediyor.

8
Tesla, Optimus Gen 3 seri üretime başladı

TESLA ROBOTUN FİYATI

Musk, seri üretim tam kapasiteye ulaştığında bir Optimus’un maliyetinin 20.000–30.000 dolar aralığında olmasını hedefliyor. Bu seviye, Hyundai Motor Group destekli Boston Dynamics’in Atlas robotuna kıyasla daha düşük bir fiyat anlamına geliyor. Boston Dynamics, CES 2026’da Atlas’ın seri üretimine geçileceğini ve on binlerce robotun Hyundai tesislerinde kullanılacağını açıklamıştı.

9
Tesla, Optimus Gen 3 seri üretime başladı

Tesla cephesinde ise hedefler daha da büyük. Şirket, 2026’nın sonuna kadar binlerce Optimus robotunu kendi gigafabrikalarında ve ilk endüstriyel ortak tesislerinde aktif olarak kullanmayı planlıyor. Ayrıca Giga Texas’ta yıllık 10 milyon adet kapasiteli çok daha büyük bir üretim hattı için hazırlıklar sürüyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.