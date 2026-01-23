Tesla, Optimus Gen 3 seri üretime başladı

Kategoriler
Tesla, insansı robotu Optimus Gen 3’ü Fremont fabrikasında seri üretime aldı.
Tesla, insansı robotu Optimus’un üçüncü nesli için seri üretimi resmen başlattı. Üretim, şirketin Kaliforniya’daki Fremont fabrikasında yapılıyor. Haberi bizzat duyuran Elon Musk, yalnızca bu tesiste yıllık 1 milyon adetlik bir kapasite hedeflediklerini söyledi.
Ancak Musk, beklentileri biraz törpüledi. İlk aşamada üretimin son derece yavaş ilerleyeceğini vurguladı. Bunun nedeni ise net: Hem Cybercab’de hem de Optimus’ta neredeyse her şey sıfırdan geliştirildi. Musk’a göre süreç başta ağır aksak gidecek ama zamanla “inanılmaz” bir hız kazanacak.
Bu gelişme, Tesla’nın daha önce paylaştığı takvime göre önemli bir değişikliğe işaret ediyor. Şirket, Optimus üretiminin 2026’nın sonlarına doğru başlayacağını açıklamıştı. Ocak ayında üretime geçilmesi, planların öne çekildiğini gösteriyor.
Optimus Gen 3, önceki sürümlere kıyasla ciddi bir teknolojik sıçrama sunuyor. Aktüatörlerin ön kola taşınması ve insan eline oldukça benzeyen tendon tabanlı yapı sayesinde robotun ellerinde 22 serbestlik derecesi bulunuyor. Karşılaştırmak gerekirse, insan elinde bu sayı 27.
Tesla’ya göre Gen 3, 3.000’den fazla evsel ve endüstriyel görevi yerine getirebiliyor. Yani sadece fabrika ortamıyla sınırlı kalmayan, çok daha geniş bir kullanım alanı hedefleniyor.
Robotun “beyni” ise Tesla’nın otonom sürüş sistemleri için geliştirdiği FSD-v15 bilgisayarı. Sekiz kameralı görüş sistemiyle çevresinin gerçek zamanlı üç boyutlu haritasını çıkarabiliyor. Algılama ve hareket süreçlerinin tamamı, uçtan uca sinir ağları tarafından yönetiliyor.
Önceden yazılmış katı komutlar yok. Bunun yerine simülasyondan gerçeğe eğitim yöntemleri ve insan video verilerinden taklit yoluyla öğrenme kullanılıyor. Kısacası Optimus, gördüklerinden öğrenerek hareket ediyor.
Musk, seri üretim tam kapasiteye ulaştığında bir Optimus’un maliyetinin 20.000–30.000 dolar aralığında olmasını hedefliyor. Bu seviye, Hyundai Motor Group destekli Boston Dynamics’in Atlas robotuna kıyasla daha düşük bir fiyat anlamına geliyor. Boston Dynamics, CES 2026’da Atlas’ın seri üretimine geçileceğini ve on binlerce robotun Hyundai tesislerinde kullanılacağını açıklamıştı.
Tesla cephesinde ise hedefler daha da büyük. Şirket, 2026’nın sonuna kadar binlerce Optimus robotunu kendi gigafabrikalarında ve ilk endüstriyel ortak tesislerinde aktif olarak kullanmayı planlıyor. Ayrıca Giga Texas’ta yıllık 10 milyon adet kapasiteli çok daha büyük bir üretim hattı için hazırlıklar sürüyor.