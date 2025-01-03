Tesla, otomobil teslimatlarında hayal kırıklığına uğradı: 2024'te satışlar çakıldı

03 Ocak 2025 09:49 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 09:50

ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla, 2024 yılı verilerini açıkladı. Şirketin üretim ve teslimat sayıları ilk kez bu kadar düşerken, dördüncü çeyrek performansı da beklentilerin altında kaldı. Bu durum, Tesla hisselerinin değer kaybetmesine yol açtı.

ABD'nin önde gelen elektrikli araç üreticisi Tesla​, 2024​ yılına ait üretim ve teslimat rakamlarını açıkladı. Ancak şirketin performansı, beklentilerin altında kalarak yatırımcıları hayal kırıklığına uğrattı. Tesla 2024 yılında 1,77 milyon araç üretti ve 1,79 milyon araç teslim etti. Bu rakamlar, 2023 yılına kıyasla sırasıyla yüzde 4 ve yüzde 1'lik bir düşüşe işaret ediyor.

TESLA, 2024 YILINI BAŞARISIZ GEÇİRDİ

Tesla ayrıca enerji depolama alanında da 31,4 GWh'lik bir dağıtım gerçekleştirdi. Şirketin açıklamasına göre, dördüncü çeyrek, teslimatlar ve enerji depolama ürünleri açısından "rekor" bir dönem oldu. 495 bin 570 araç müşterilere teslim edilirken, 11 GWh enerji depolama ürünü piyasaya sürüldü. Bu çeyrekte 459 bin 445 araç üretilirken, büyük çoğunluğunu Model 3 ve Model Y oluşturdu.

Ancak yılın sonundaki bu güçlü performans​, Tesla'nın yıllık rakamlarını 2023 seviyelerine çekmek için yeterli olmadı. Tesla CEO'su Elon Musk, yıl başında artan rekabet ve yaşlanan araç modellerine olan azalan talebin 2024 performansını olumsuz etkileyeceği konusunda uyarmıştı.

Cybertruck'ın teslimatlarına geçen yılın sonunda başlanmış olsa da bu yeni modelin popülaritesi bile Tesla’nın genel performansını yukarı çekmeye yetmedi.

TESLA HİSSELERİ SERT DÜŞTÜ

Wall Street beklentilerinin altında kalınması ise Tesla'nın borsa değerini olumsuz etkiledi. Wedbush analisti Dan Ives'a göre, Tesla'nın dördüncü çeyrek teslimatları 504 bin 800 olarak öngörülüyordu. Ancak şirket bu hedefin gerisinde kalarak 495 bin 570 teslimat yaptı. Bu durum, Tesla hisselerinin yüzde 5'lik bir düşüş yaşamasına neden oldu.

Tesla'nın gelecekte nasıl bir strateji izleyeceği ise belirsiz. ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci döneminde, elektrikli araçlara verilen 7.500 dolarlık vergi kredisi gibi teşviklerin kaldırılabileceği konuşuluyor. Bu durum Tesla araçlarının tüketiciler için daha az erişilebilir hale gelmesine yol açabilir.

Elon Musk, 2025 yılında daha uygun fiyatlı bir Tesla modelinin ve 2026 yılında tamamen otonom bir "Cybercab" modelinin piyasaya sürüleceğini belirtti. Ancak her iki projenin de ciddi zorluklarla karşı karşıya olduğu ifade ediliyor. Öte yandan, Tesla'nın en büyük ve en önemli pazarı olan Çin'deki rekabet de artıyor. BYD gibi devler, Tesla'nın Çin'deki pazar payını giderek azaltıyor.