Tesla sahiplerinden akılalmaz yöntem! İkinci el fiyatları dibe vurdu, hırsızlara ilan açıldı

ABD'de, Elon Musk'ın Donald Trump'a destek vermesi sebebiyle birçok beyaz yakalı Tesla araçlarını elden çıkarmak için akılalmaz yöntemlere başvuruyor. Bu durum Tesla araçlarda ikinci el değerinin düşmesine neden oluyor. Sahipler Tesla için hırsızlık ilanları veriyor. İşte detaylar...

ABD’de Elon Musk’ın Donald Trump’a destek vermesi sonrası Tesla tehdit edilen en büyük markalardan oldu. Beyaz yakalı Amerikalılar arasında Tesla popülerlik açısından kritik öneme sahip. Şehirdeki en havalı otomobil olarak görülen Tesla modellerinden birini almak, modern ve çevre bilincine sahip bir imajın simgesiydi.

Chip.com.tr'de yer alan habere göre birçok kişi Model 3 satın alma şansı için binlerce dolarlık depozito ödemiş ve iki yıla kadar sırada beklemişti. Hatta bazıları, sıranın önündeki kişilere yüksek karaborsa fiyatları ödeyerek araçlarına daha hızlı kavuşmuştu.

ELON MUSK’IN TRUMP’I DESTEKLEMESİ KRİZ ÇIKARDI

Elon Musk, birçok kişi tarafından “demokrat” bir kimliğe sahip olarak algılanıyordu. Hatta birlikte çocuk sahibi olduğu Kanadalı şarkıcı Grimes, woke kültürünün ve ABD’li demokratların sevdiği bir figürdü. Ancak zamanla bu algı tamamen değişti. Elon Musk’ın Trump’ı desteklemesi ve siyasi kimliğinin değişmesi Tesla’ya karşı tepkileri arttırdı. Tesla’nın Avrupa ve Çin’deki yeni araç satışlarını olumsuz etkilediği açıkça görülebiliyor. Çin’deki düşüşün bir diğer nedeni ise yerel markaların sert rekabeti olabilir.

TESLA CİDDİ DARBE ALDI

ABD’de ise Tesla’nın imajı, woke kültürüne bağlı beyaz yakalı Amerikalılar arasında ciddi bir darbe aldı. Elon Musk’ın politik duruşu nedeniyle birçok kişi, Tesla araçlarına sahip olmaktan utanç duymaya başladı. Bu durum, ikinci el Tesla fiyatlarının hızla düşmesine yol açtı. Araçlarını satmak isteyen Tesla sahipleri, fiyatları sürekli düşürmek zorunda kalıyor.

TESLA İÇİN HIRSIZLIK İLANLARI

Tesla’sını satmak isteyenler, genellikle benzer görüşlere sahip kişilerin yaşadığı bölgelerde müşteri bulmakta zorlanıyor. Bu çaresizlik, bazı yasa dışı yöntemlerin ortaya çıkmasına da neden oluyor. Bazı web siteleri, “Tesla araçlarını çalma” hizmeti sunmaya başladı. İddiaya göre, bu siteler üzerinden hırsızlarla anlaşan Tesla sahipleri, araçlarının çalınmasına izin veriyor ve ardından sigortadan hırsızlık tazminatı almayı hedefliyor.