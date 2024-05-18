Tesla, Steam'den oyun oynama özelliğini kaldırdı

18 May 2024 17:19 - Güncelleme : 18 May 2024 17:22

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticilerinden Tesla, araç içi bilgi eğlence sistemi konusunda rakiplerinde olmayan bir özelliğe sahip: Sürücüler doğrudan Steam üzerinden oyun oynayabiliyorlar. Fakat ileride bu durum ne yazık ki değişecek.

Gelen bilgilere göre, popüler oyun dağıtım platformu artık Tesla Model S ve Model X araçlarda desteklenmeyecek. Elon Musk tarafından yönetilen otomobil üreticisi, yeni müşterilerine gönderdiği mesajda şöyle dedi:

"Tesla, Model X'inizdeki oyun bilgisayarını güncellemektedir. Artık aracınız Steam oyunlarını oynayamayacaktır. Diğer tüm eğlence ve uygulama işlevleri ise etkilenmeyecektir."

MEVCUT TESLA MÜŞTERİLERİ ÜZÜLMEYECEK

Karar yalnızca yeni Model S/X müşterilerini etkileyecek. Mevcut kullanıcılar ise her zaman olduğu gibi oyun oynamaya devam edecekler. Öte yandan Tesla veya Steam, neden böyle bir karar alındığına dair herhangi bir açıklamada bulunmadı.

TESLA MODEL Y TÜRKİYE'DE İNDİRİME GİRDİ

Bunun haricinde Tesla geçtiğimiz günlerde, Türkiye'de sattığı tek arabasında 1 milyon TL'lik bir indirim yaptı. Model Y'nin motor gücü 160 kWh olarak sınırlandırılmış özel versiyonunu ülkemize getirerek yüzde 10 ÖTV dilimine girmesini sağladı. Böylece aracın fiyatı 1 milyon 791 bin 450 TL'ye düşmüş oldu.

Bu fiyatın "Arkadan Çekiş" versiyonu için geçerli olduğunu belirtelim. 455 km menzil kapasitesi sunan bu versiyonda 0-100 km/s hızlanma süresi 7,5 saniye iken, en üst "Performance - Dört Çeker" modeli 3,7 saniyede 100 km/s hızlanıyor ve 514 km menzil yapabiliyor.