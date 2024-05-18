Tesla, Steam'den oyun oynama özelliğini kaldırdı
Tesla ani bir kararla yeni Model S ve Model X araçlarında Steam oyunlarını oynatma desteğini kaldırdığını duyurdu. Mevcut kullanıcılar bu özellikten yararlanmaya devam edebilecek.
Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticilerinden Tesla, araç içi bilgi eğlence sistemi konusunda rakiplerinde olmayan bir özelliğe sahip: Sürücüler doğrudan Steam üzerinden oyun oynayabiliyorlar. Fakat ileride bu durum ne yazık ki değişecek.
Gelen bilgilere göre, popüler oyun dağıtım platformu artık Tesla Model S ve Model X araçlarda desteklenmeyecek. Elon Musk tarafından yönetilen otomobil üreticisi, yeni müşterilerine gönderdiği mesajda şöyle dedi:
"Tesla, Model X'inizdeki oyun bilgisayarını güncellemektedir. Artık aracınız Steam oyunlarını oynayamayacaktır. Diğer tüm eğlence ve uygulama işlevleri ise etkilenmeyecektir."
MEVCUT TESLA MÜŞTERİLERİ ÜZÜLMEYECEK
Karar yalnızca yeni Model S/X müşterilerini etkileyecek. Mevcut kullanıcılar ise her zaman olduğu gibi oyun oynamaya devam edecekler. Öte yandan Tesla veya Steam, neden böyle bir karar alındığına dair herhangi bir açıklamada bulunmadı.
TESLA MODEL Y TÜRKİYE'DE İNDİRİME GİRDİ
Bunun haricinde Tesla geçtiğimiz günlerde, Türkiye'de sattığı tek arabasında 1 milyon TL'lik bir indirim yaptı. Model Y'nin motor gücü 160 kWh olarak sınırlandırılmış özel versiyonunu ülkemize getirerek yüzde 10 ÖTV dilimine girmesini sağladı. Böylece aracın fiyatı 1 milyon 791 bin 450 TL'ye düşmüş oldu.
Bu fiyatın "Arkadan Çekiş" versiyonu için geçerli olduğunu belirtelim. 455 km menzil kapasitesi sunan bu versiyonda 0-100 km/s hızlanma süresi 7,5 saniye iken, en üst "Performance - Dört Çeker" modeli 3,7 saniyede 100 km/s hızlanıyor ve 514 km menzil yapabiliyor.