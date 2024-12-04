Tesla zor durumda: Cybertruck üretimini askıya aldı! İşte sebebi

04 Aralık 2024 09:29 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 09:30

Yıl sonuna günler kala Tesla'da bir panik havası hakim durumda. Şirket, elektrikli kamyoneti Cybertruck'ın üretimini geçici olarak durdurma kararı aldı. Cybertruck'ın üretiminde çalışanlar ise ücretli izne çıkarıldı. Kararın sebebi net olarak belli olmasa da 3 ihtimal masada.

Elektrikli otomobil devi Tesla'nın Gigafactory Texas tesisindeki çalışanlarına gönderilen bir e-postayla, şirketin Cybertruck üretim hattında çalışan işçilerden 3-5 Aralık (salı, çarşamba ve perşembe) tarihlerinde işe gelmemelerini istediği ortaya çıktı. Habere göre çalışanlar bu süre boyunca evde kalabilecek ancak maaşları kesintisiz olarak ödenmeye devam edecek.

TESLA VE ELON MUSK SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Tesla, Cybertruck üretiminin geçici olarak durdurulduğunu işaret eden bu mola kararı hakkında herhangi bir açıklama yapmazken, CEO Elon Musk da genelde bu tür iddialara cevap verdiği sosyal medya platformu X'te sessiz kalmayı tercih etti.

Öte yandan ise kararın zamanlaması, Tesla'nın yıl sonuna yaklaşırken teslimat beklentilerini karşılamaya çalıştığı bir döneme denk geldiği için dikkat çekiyor. Şirket dördüncü çeyrekte teslimatlarını artırmak istiyordu.

CYBERTRUCK ÜRETİMİ NEDEN DURDU?

Tesla Cybertruck teslimatları bütün bir yıl boyunca devam etmişti. Ancak bu duraklamanın nedeni konusunda belirsizlik hakim. Bunun bir talep sıkıntısından mı kaynaklandığı, çalışanlara bir mola verme kararı mı olduğu ya da hat geliştirmeleri ve rutin bakım gibi teknik gerekliliklerden dolayı mı gerçekleştiği henüz net değil.

Tesla'nın Cybertruck üretim hattında son haftalarda yaşanan zorluklar da durumu karmaşıklaştırmakta. Çalışanlar ekim ayından beri üretimin sık sık aksadığını, zaman zaman üretim yerine temizlik veya başka aktiviteler yaptıklarını bildiriyor. Ancak şirketin bu konuda resmi bir açıklama yapmaması, tüm bu gelişmelerin ne anlama geldiği konusunda belirsizliği artırmakta.