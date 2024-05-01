Tesla'da kıyım sürüyor: Sıra Supercharger ekibinde!

01 May 2024 16:17 - Güncelleme : 01 May 2024 16:19

Tesla, dünya genelinde iş gücünü yüzde 10 oranında azaltarak yaklaşık 15 bin çalışanını kovma kararı almıştı. Ancak gelen haberler gösteriyor ki, şirkette kovulmalar bununla sınırlı kalmayacak.

The Information'un isminin açıklanmasını istemeyen kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Elon Musk, Supercharger biriminin başında bulunan Rebecca Tinucci ve yeni araçlar programı başkanı Daniel Ho dahil Supercharger ekibinden 500 kişiyi işten çıkarma kararı aldı.

BAZI SUPERCHARGER İSTASYONLARINI İPTAL ETTİ

Konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklar, Electrek sitesine, Tesla'nın New York'ta kurulacak dört Supercharger istasyonunun kiralanmasından vazgeçtiğini söyledi: biri Maspeth, South Bronx, ikisi Queens ve biri de Gateway Center, Brooklyn'de olacaktı.

Bu istasyonlar, New York'taki Supercharger istasyonlarının kalabalık olmasından şikayet eden kullanıcılar için önemliydi.

Sorun kısmen, Uber sürücüleri tarafından kullanılan Tesla araçlarındaki artıştan kaynaklanıyordu. Bu sorunu çözmek için Tesla, yıl sonuna kadar New York'a 100 ek şarj cihazı yerleştirme sözü vermişti ve hatta yeni istasyonları en uygun yerlere yerleştirmek üzere veri toplamak için doğrudan Uber ile birlikte çalışmıştı.

Tesla geçtiğimiz çeyrekte rekor sayıda Supercharger yerleştirdi ve şu anda dünya çapında 6 bin 249 noktada 57 bin 579 Supercharger işletiyor. Bunların 6 tanesi Türkiye'de bulunuyor.

ELON MUSK'TAN AÇIKLAMA GELDİ

CEO Elon Musk, Tesla'nın Supercharger ağını büyütmekten vazgeçmediğini, ancak bunu yeni konumlar için daha yavaş bir hızda ve yüzde 100 çalışma süresine ve mevcut konumların genişletilmesine daha fazla odaklanarak yapacağını söyledi.