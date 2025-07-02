Tesla’da tarihi düşüş: Satışlar çakıldı ama hisseler yükseldi

Şirket, yılın ikinci çeyreğinde 384.122 araç sattı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 60 bin adetlik bir düşüşe denk geliyor. Yüzde 13,5’lik bu gerileme, Tesla tarihindeki en büyük yıllık satış düşüşü olarak kayıtlara geçti.

Ancak ilk çeyreğe göre bakıldığında yüzde 14,1’lik bir artış söz konusu. İlginçtir ki, bu düşüşe rağmen Tesla hisseleri çarşamba sabahı borsada yaklaşık yüzde 4 değer kazandı. Çünkü bazı analistler satışlarda çok daha sert bir düşüş bekliyordu.

SİYASET GÖLGESİ SATIŞLARI ETKİLİYOR

Elon Musk’ın ABD Başkanı Donald Trump ile olan yakın ilişkisi, Tesla markasına yönelik tepkileri artırmış durumda. ABD ve Avrupa’daki Tesla mağazaları önünde sık sık protestolar düzenlenirken, bazı araç ve tesislerde vandallık olayları yaşandığı bildiriliyor. Şirket bölgesel satış verilerini paylaşmasa da, kayıt verileri hem ABD’de hem de Avrupa’da ciddi bir düşüşe işaret ediyor. Bu durum, elektrikli araç satışlarının genel olarak arttığı bir dönemde yaşanıyor.

REKABET SERTLEŞTİ: BYD ÖNE GEÇİYOR

Tesla'nın karşısına artık sadece Ford ve Volkswagen gibi klasik rakipler değil, Çinli üreticiler de dikiliyor. Özellikle Çin’de, Tesla’nın en büyük ikinci pazarı olan bu ülkede, yerli markalar Tesla’nın satışlarını ciddi biçimde etkiliyor. Çinli dev üretici BYD, yılın ilk yarısında 1 milyon elektrikli araç sattığını açıklayarak Tesla’yı ciddi şekilde geride bıraktı. Tesla’nın aynı dönemdeki toplam satışı yaklaşık 721 bin adetle sınırlı kaldı.

İKİNCİ ÇEYREK DE KÖTÜ, İLK YILLIK DÜŞÜŞ 2023'TE YAŞANMIŞTI

Tesla, yıllardır her çeyrekte satışlarını artırarak büyüme trendini sürdürüyordu. Bu ivme, şirketi dünya çapında en değerli otomobil markası haline getirmişti. Ancak işler son iki çeyrektir tersine dönmüş durumda. Bu, Tesla’nın art arda ikinci çeyrek düşüşü ve 2023’te yaşanan ilk yıllık gerilemenin ardından geldi. Şirket, daha önce yalnızca pandemi nedeniyle 2020’de bir çeyrek kayıp yaşamıştı.

HİSSELER ÇALKANTILI AMA UMUT VAR

Tesla hisseleri son altı ayda büyük dalgalanmalar yaşadı. Seçim döneminde ikiye katlanan hisseler, aralık ayında zirveyi gördü ancak nisan ortasında yüzde 50’nin üzerinde bir düşüşle adeta çakıldı.

Ancak Elon Musk’ın nisan ayında Trump yönetiminden ayrıldığını duyurması ve uzun süredir beklenen robotaksi hizmetinin duyurulması, hisselerde yeni bir toparlanma başlattı. O tarihten bu yana Tesla hisseleri yüzde 35 oranında değer kazandı.