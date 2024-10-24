Tesla'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel jest: Tüm gün ücretsiz olacak

24 Ekim 2024 15:25 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 15:27

Geçtiğimiz yıl nisan ayında Türkiye pazarına giren Tesla, hem elektrikli otomobil satış rakamlarını hem de Supercharger şarj istasyonlarını artırmaya devam ediyor. ABD'li şirket, Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yıl dönümünü kutlamak amacıyla 29 Ekim'de Türkiye'deki tüm Tesla Superchargerlarını ücretsiz hale getireceğini duyurdu.

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil markalarından Tesla, Türkiye'deki tüm elektrikli araç sahiplerine sürpriz yaparak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda anlamlı bir kampanya duyurdu. Şirket, 6 ildeki bütün Supercharger cihazlarının 29 Ekim'de ücretsiz olacağını açıklandı.

KAMPANYA, TÜM ELEKTRİKLİ ARAÇLAR İÇİN GEÇERLİ

X'te "Tesla Avrupa ve Orta Doğu" hesabından yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yıl dönümü olan 29 Ekim'de, markanın Türkiye'deki tüm Supercharger şarj istasyonlarının yalnızca Tesla sahipleri için değil, tüm elektrikli araçlar için bedava hizmet vereceği bilgisi paylaşıldı.

Şirketin X (eski Twitter) hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yılını kutlamak için 29 Ekim'de tüm elektrikli araçlar için Superchargerlar ücretsiz olacak!"

TESLA SUPERCHARGER ŞARJ İSTASYONLARI NEREDE?

6 şehirde bulunan Tesla Supercharger şarj istasyonları, elektrikli araç sahiplerine hızlı ve kolay şarj imkanı sunuyor. Tesla'nın Cumhuriyet Bayramı'nı anlamlı bir şekilde kutlamak için 29 Ekim'de ücretsiz olarak hizmet vereceği şarj noktaları şu şehirlerde yer alıyor:

İstanbul

Ankara

İzmir

Bolu

Edirne

Çankırı

Tesla şarj istasyonları, yalnızca şirketin kendi araçlarını değil, diğer marka elektrikli araçlarını da uygun adaptörlerle şarj edebiliyor. 29 Ekim'de istasyonları ziyaret eden elektrikli araba sahipleri, ücretsiz bir şekilde şarj edebilecek.