Tesla'dan sessiz Bitcoin hamlesi: 765 milyon dolarlık transfer kripto dünyasını sarstı

22 Ekim 2024 16:54 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 16:54

Kripto para dünyası, Tesla tarafından atılan son adımla adeta çalkalanıyor. Elektrikli otomobil şirketi, blockchain analiz firması Arkham Intelligence'ın raporuna göre yaklaşık 765 milyon dolar değerinde Bitcoin transferi gerçekleştirdi. Bu durum piyasada spekülasyonlara neden oldu. Peki Elon Musk'ın amacı ne?

Tesla'nın sessizce gerçekleştirdiği 765 milyon dolarlık Bitcoin transferi, kripto dünyasında büyük yankı uyandırdı. Elon Musk'ın bu hamlesi, piyasalarda endişeye sebep olurken, uzmanlar Tesla'nın kripto stratejisine dair çeşitli spekülasyonlar yürütmeye başladı.

Blockchain analitik firması Arkham Intelligence'ın raporuna göre, Tesla, kimliği belirsiz cüzdanlara yaklaşık 765 milyon dolar değerinde Bitcoin gönderdi. Bu hamle, Tesla'nın elindeki Bitcoin'leri satacağına dair söylentilere yol açarken, şirketten konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

TESLA'NIN BİTCOİN STRATEJİSİ

Tesla, ABD'de halka açık şirketler arasında en büyük Bitcoin birikimine sahip olan dördüncü şirket olarak biliniyor. Şirket, MicroStrategy ve MARA Holdings gibi devlerle aynı ligde yer alıyor. Ancak Tesla'nın Bitcoin varlıklarının, şirketin toplam piyasa değerinin yüzde 1'inden bile daha azını oluşturduğu göz önüne alındığında, bu durum, şirketin Bitcoin'e verdiği önemi sorgulatıyor.

Tesla, 2021 yılında Bitcoin'e yaptığı 1,5 milyar dolarlık yatırımla manşetlere çıkmıştı. Elon Musk, bu yatırımı şirketin portföyünü çeşitlendirme ve Bitcoin'i ödeme yöntemi olarak kabul etme yolunda bir adım olarak değerlendirmişti. Ancak Musk, Bitcoin madenciliğinin çevresel etkileri konusundaki endişeleri nedeniyle daha sonra frene basmış ve Bitcoin ödemelerini durdurmuştu.

2022 yılında Tesla, sahip olduğu Bitcoin'lerin büyük bir kısmını, başlangıçta ödediğinden daha düşük bir fiyata sattı. Eleştirmenler, Tesla'nın bu satışla potansiyel kazançlardan mahrum kaldığını dile getirdi.

TESLA'NIN AMACI NE?

Kripto dünyası şimdi Tesla'nın bu son büyük Bitcoin transferinin ne anlama geldiğini merak ediyor. Özellikle yeni muhasebe standartlarının bu Aralık ayında yürürlüğe girmesi, şirketlerin dijital varlık stratejilerini değiştirebileceğine işaret ediyor. Bu standartlar, dijital varlıkların finansal raporlara yansıtılma şeklini değiştirecek ve Tesla gibi şirketlerin Bitcoin'e yaklaşımını doğrudan etkileyebilir.