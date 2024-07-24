Tesla'dan tamamen sürücüsüz otomobil geliyor... Robotaksi'nin yeni tanıtım tarihi belli oldu

24 Temmuz 2024 09:56 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 09:58

Tesla, merakla beklenen Robotaksi'sinin yeni tanıtım tarihini açıkladı. İsminden de tahmin edilebileceği üzere "sürücüsüz" olarak tasarlanan bu otomobilin tanıtımı ekim ayında gerçekleştirilecek. En azından başka bir ertelenme olmazsa.

Bu ayın başlarında Bloomberg, Tesla'nın 8 Ağustos'ta yapılması planlanan Robotaksi tanıtımını ekim ayına ertelediğini bildirmişti. Raporda gecikmenin Tesla'ya daha fazla prototip üretmek için zaman tanıması amacıyla yapıldığı belirtildi. Geçen hafta Elon Musk, bu haberi doğrularken yeni tanıtım tarihini ise açıklamamıştı.

TESLA ROBOTAKSİ TANITIMI EKİM AYINA KALDI

Musk, yaptığı açıklamada "önemli bir ön tasarım değişikliği" talep ettiğini ve bunun da ekstra zaman gerektirdiğini belirtti:

"Önemli olduğunu düşündüğüm bir ön tasarım değişikliği talep ettim ve ekstra zaman bize birkaç başka şeyi de göstermek için olanak sağlıyor."

Musk, Tesla'nın 2024 ikinci çeyrek kazanç raporunu açıkladığı sırada yeni tanıtım tarihinin 10 Ekim olduğunu doğruladı. Aynı zamanda gecikmenin Robotaksi'de yapılan bazı değişiklikler nedeniyle olduğunu tekrar etti ancak bu değişikliklerin ne olduğu konusunda detay vermedi.

TESLA, SÜRÜCÜSÜZ ARABA OLAN ROBOTAKSİ ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR

Tesla, son birkaç yıldır tamamen sürücüsüz bir araç olarak tasarlanan Robotaksi üzerinde çalışıyor.

Musk, Tesla'nın 2016'dan bu yana teslim edilen mevcut araçlara yazılım güncellemeleri yoluyla söz verilen sürücüsüz yeteneği sunmaya kararlı olduğunu, ancak tamamen sürücüsüz olacağı gerçeği etrafında tasarlanan yeni bir araç yapmaya da karar verdiklerini vurguluyor.

Araç hakkında şu ana kadar çok fazla bilgi verilmemiş olsa da, direksiyon simidi veya pedalları olmayacağı ve tasarım açısından "Cybertruck benzeri" olacağı ipuçları verildi.