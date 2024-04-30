Tesla'dan tepki çeken 'Türkiye' kararı... Önce ekledi sonra kaldırdı!
Tesla, Cybertruck'ın Avrupa ve Orta Doğu tanıtım turunda İstanbul'u listeye önce ekledi sonra çıkardı. Tesla Türkiye yetkililerinin, İstanbul'un tekrar eklenmesi devreye girdiği öğrenildi.
Tesla, elektrikli kamyoneti Cybertruck'ı sadece Kuzey Amerika'da satışa sunsa da diğer ülke ve bölgelere düzenlediği turlar ile kullanıcılara aracı yakından görme fırsatı sunuyor.
Daha önce Çin, Japonya, Tayland ve Almanya'ya gelen Cybertruck, geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamaya göre yeni Avrupa şehirlerine ve Orta Doğu'ya ayak basıyor. Ancak açıklamada Türkiye'deki kullanıcılardan tepki toplayan bir ayrıntı bulunuyor.
TESLA CYBERTRUCK, İSTANBUL'U PAS GEÇTİ
İlk başta, Tesla Cybertruck'ın mayıs - temmuz ayları arasında Avrupa ve Orta Doğu'da 100'den fazla noktada yapacağı tanıtım turunda İstanbul olduğu açıklanmıştı. Ancak bilinmeyen bir sebeple Tesla İstanbul'u listeden çıkardı.
Şu anda Tesla'nın internet sitesinden ulaşılabilen "Meet Cybertruck" bölümünde, Cybertruck'ın tanıtım turunun yapılacağı Avrupa ve Orta Doğu şehirleri şöyle;
- Dublin
- Lizbon
- Paris
- Londra
- Amsterdam
- Kopenhag
- Brüksel
- Zürih
- Milano
- Prag
- Oslo
- Viyana
- Budapeşte
- Berlin
- Stokholm
- Varşova
- Helsinki
- Doha
- Dubai
TESLA TÜRKİYE YETKİLİLERİ DEVREYE GİRDİ
Gazeteci Emre Özpeynirci, Tesla Türkiye yetkililerinin takvime İstanbul'un eklenmesi için çalıştıklarını söyledi. Kaçıranlar için geçtiğimiz günlerde Tesla, 160 kWh motor gücü sınırının altında kalan ve yüzde 10 ÖTV dilimine giren özel Model Y aracını yaklaşık 1 milyon TL indirimle satışa sunmuştu.
Tesla Model Y fiyat listesi Mayıs 2024 itibarıyla şöyle:
- Arkadan Çekiş, 455 km Standart, Otomatik: 1 milyon 791 bin 451 TL
- Dört Çeker, 533 km Long Range, Otomatik: 3 milyon 81 bin 120 TL
- Dört Çeker, 514 km Performance, Otomatik: 3 milyon 334 bin 733 TL