Tesla'dan tepki çeken 'Türkiye' kararı... Önce ekledi sonra kaldırdı!

30 Nisan 2024 14:11 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 14:13

Bu kez zam yok... Tesla Model Y Türkiye fiyatına milyonluk indirim

Bu kez zam yok... Tesla Model Y Türkiye fiyatına milyonluk indirim

Tesla, elektrikli kamyoneti Cybertruck'ı sadece Kuzey Amerika'da satışa sunsa da diğer ülke ve bölgelere düzenlediği turlar ile kullanıcılara aracı yakından görme fırsatı sunuyor.

Daha önce Çin, Japonya, Tayland ve Almanya'ya gelen Cybertruck, geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamaya göre yeni Avrupa şehirlerine ve Orta Doğu'ya ayak basıyor. Ancak açıklamada Türkiye'deki kullanıcılardan tepki toplayan bir ayrıntı bulunuyor.

TESLA CYBERTRUCK, İSTANBUL'U PAS GEÇTİ

İlk başta, Tesla Cybertruck'ın mayıs - temmuz ayları arasında Avrupa ve Orta Doğu'da 100'den fazla noktada yapacağı tanıtım turunda İstanbul olduğu açıklanmıştı. Ancak bilinmeyen bir sebeple Tesla İstanbul'u listeden çıkardı.

Şu anda Tesla'nın internet sitesinden ulaşılabilen "Meet Cybertruck" bölümünde, Cybertruck'ın tanıtım turunun yapılacağı Avrupa ve Orta Doğu şehirleri şöyle;

Dublin

Lizbon

Paris

Londra

Amsterdam

Kopenhag

Brüksel

Zürih

Milano

Prag

Oslo

Viyana

Budapeşte

Berlin

Stokholm

Varşova

Helsinki

Doha

Dubai

TESLA TÜRKİYE YETKİLİLERİ DEVREYE GİRDİ

Gazeteci Emre Özpeynirci, Tesla Türkiye yetkililerinin takvime İstanbul'un eklenmesi için çalıştıklarını söyledi. Kaçıranlar için geçtiğimiz günlerde Tesla, 160 kWh motor gücü sınırının altında kalan ve yüzde 10 ÖTV dilimine giren özel Model Y aracını yaklaşık 1 milyon TL indirimle satışa sunmuştu.

Tesla Model Y fiyat listesi Mayıs 2024 itibarıyla şöyle: