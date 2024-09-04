Tesla'nın güvenlik özelliği, kullanıcıları bezdirdi! ABD polisi araçları tek tek topluyor

04 Eylül 2024 17:45 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 17:46

Bir Kanadalı turist, ABD'nin Oakland şehrinde Tesla aracının polis tarafından çekildiğini görünce şaşırdı, ancak gerçeği sonradan öğrendi. Tesla'nın etraftaki olayları kaydeden Sentry Mode özelliğini polisin kanıt olarak kullandığı ortaya çıktı. Peki bu özellik ne işe yarıyor?

Bir Kanadalı turist, ABD'nin Oakland şehrinde kaldığı otelin otoparkında Tesla arabasının polis tarafından çekildiğini görünce şaşkına uğradı. Ancak bu uygulamanın Amerika Birleşik Devletleri'nde yaygın olduğu ortaya çıktı. Peki sebebi ne?

Tesla araçlarında, suçların aydınlatılmasına katkıda bulunan Sentry Mode isimli bir özellik var. Bu özellik, aracın çevresindeki hareketleri ve sesleri kaydederek şüpheli faaliyetlerin tespit edilmesine olanak tanıyor. Polis de bu verileri kanıt olarak kullanmak için araçları çekiyor.

ABD POLİSİ, TESLA'LARI ÇEKİYOR

Yerel basında çıkan habere göre, son olayda Kanadalı turistin arabası yakındaki bir van sürücüsünün cinayetine tanıklık etmiş olabileceği şüphesiyle polis tarafından çekildi. Söz konusu sürücünün, vurulup bıçaklandıktan sonra hastanede hayatını kaybettiği belirlendi.

Başka bir olay ise temmuz ayında Oakland'daki bir kozmetik mağazasının önünde gerçekleşti. Bir grup arasında çıkan tartışma sırasında yaşanan silahlı saldırıda 27 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis, çevredeki üç aracı çekerek (bunlar arasında bir Tesla Model X de bulunuyordu) gerekli kanıtları topladı ve iki kişiyi tutukladı.

TESLA, SENTRY MODE ÖZELLİĞİ NEDİR?

Tesla, Sentry Mode'u "Aracınız park halindeyken ve kilitliyken etrafındaki faaliyetleri izlemenizi sağlayan bir özellik" olarak tanımlıyor. Kayıt, tehdit seviyesine bağlı olarak (muhtemelen yüksek sesler, silah sesleri, çığlıklar vb.) hareket algılandığı anda otomatik olarak başlıyor.