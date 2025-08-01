Tesla'nın ilk kurucusundan Cybertruck için olay sözler! Elon Musk ile gerilim

Dünyanın dev markası Tesla’yı kuran ve daha sonra Elon Musk’a satan ilk sahibi Martin Eberhard tartışılacak açıklamalarda bulundu. Musk, 2008 yılında Tesla'nın hisselerini satın aldığında aslında 4. CEO'su olmuştu. Musk'ın şirketi ve sunduğu hizmetleri önemli ölçüde dönüştürdüğü kabul edilse de şirketin kurucu ortakları Martin Eberhard ve Marc Tarpenning, Tesla'yı 2003 yılında kurmuştu.

ELON MUSK VE İLK YÖNETİCİLER BİRBİRİNE GİRDİ

Musk ve ilk yöneticiler arasında yıllar içinde anlaşmazlıklar yaşandı. Hatta Musk ve Eberhard arasındaki gerginlikler, 2009 yılında bir davaya bile konu oldu. Tesla'nın kurucuları, Musk'a yüzlerce milyon dolar karşılığında hisselerini satmıştı ama onunla beraber çalışmaktan hiç memnun değildi.

Musk şirkette kontrolü eline almıştı ve istediği şekilde yönetebiliyordu. Bunun sonucu olarak da tarihin ilk "elektrikli kamyonetini" yani Cybertruck'ı piyasaya sürmeyi de başardı. Asıl kurucuların kamyonete tepki gösterdiği ortaya çıktı.

TESLA DÜNYAYA UYGUN FİYATLA OTOMOBİL SATACAKTI

Chip’te yer alan detaylara göre Eberhard, "Tesla'nın düşük segment otomobil programını iptal etmesinden gerçekten hayal kırıklığına uğradım çünkü dünyanın ihtiyacı olan şey bu çöp konteyneri gibi görünen bir kamyon değildi" yorumuyla, Elon Musk'a ateş püskürdü.

Tesla ilk dönemler, uygun fiyatlı elektrikli otomobillerle, Ford'un bir zamanlar T modeliyle yaptığı gibi piyasayı ele geçirmeye çalışmıştı ancak Musk daha sonra "lüks" otomobiller üretmeye başlayarak bu hedeften saptı. Şirketin kurucuları da şimdi bunun bir hata olduğunu düşünüyor.