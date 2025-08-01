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 | tgrthaber.com

Tesla'nın ilk kurucusundan Cybertruck için olay sözler! Elon Musk ile gerilim

Tesla'yı kuran ilk yöneticiler ile Elon Musk arasında gerilim yükseliyor. Cybertruck'ın piyasaya sürülmesi sonrası Tesla'nın ilk yöneticileri adeta ateş püskürdü. Elon Musk'ın ''çöp'' sözlerine vereceği cevap merak konusu.

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Tesla'nın ilk kurucusundan Cybertruck için olay sözler! Elon Musk ile gerilim
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
01.08.2025
saat ikonu 09:46
|
GÜNCELLEME:
01.08.2025
saat ikonu 09:46

Dünyanın dev markası ’yı kuran ve daha sonra ’a satan ilk sahibi Martin Eberhard tartışılacak açıklamalarda bulundu. Musk, 2008 yılında Tesla'nın hisselerini satın aldığında aslında 4. CEO'su olmuştu. Musk'ın şirketi ve sunduğu hizmetleri önemli ölçüde dönüştürdüğü kabul edilse de şirketin kurucu ortakları Martin Eberhard ve Marc Tarpenning, Tesla'yı 2003 yılında kurmuştu.

Tesla'nın ilk kurucusundan Cybertruck için olay sözler! Elon Musk ile gerilim

ELON MUSK VE İLK YÖNETİCİLER BİRBİRİNE GİRDİ

Musk ve ilk yöneticiler arasında yıllar içinde anlaşmazlıklar yaşandı. Hatta Musk ve Eberhard arasındaki gerginlikler, 2009 yılında bir davaya bile konu oldu. Tesla'nın kurucuları, Musk'a yüzlerce milyon dolar karşılığında hisselerini satmıştı ama onunla beraber çalışmaktan hiç memnun değildi.

Tesla'nın ilk kurucusundan Cybertruck için olay sözler! Elon Musk ile gerilim

Musk şirkette kontrolü eline almıştı ve istediği şekilde yönetebiliyordu. Bunun sonucu olarak da tarihin ilk "elektrikli kamyonetini" yani 'ı piyasaya sürmeyi de başardı. Asıl kurucuların kamyonete tepki gösterdiği ortaya çıktı.

Tesla'nın ilk kurucusundan Cybertruck için olay sözler! Elon Musk ile gerilim

TESLA DÜNYAYA UYGUN FİYATLA OTOMOBİL SATACAKTI

Chip’te yer alan detaylara göre Eberhard, "Tesla'nın düşük segment otomobil programını iptal etmesinden gerçekten hayal kırıklığına uğradım çünkü dünyanın ihtiyacı olan şey bu çöp konteyneri gibi görünen bir kamyon değildi" yorumuyla, Elon Musk'a ateş püskürdü.

Tesla'nın ilk kurucusundan Cybertruck için olay sözler! Elon Musk ile gerilim

Tesla ilk dönemler, uygun fiyatlı elektrikli otomobillerle, Ford'un bir zamanlar T modeliyle yaptığı gibi piyasayı ele geçirmeye çalışmıştı ancak Musk daha sonra "lüks" otomobiller üretmeye başlayarak bu hedeften saptı. Şirketin kurucuları da şimdi bunun bir hata olduğunu düşünüyor.

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ETİKETLER
#tesla
#elektrikli araba
#cybertruck
#Elon Musk
#Martin Eberhard
#Marc Tarpenning
#Otomobil Endüstrisi
#Teknoloji
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