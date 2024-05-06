Tesla'nın Optimus'u artık insanı korkutacak boyutta! Yeni yetenek kazandı

06 May 2024 05:43 - Güncelleme : 06 May 2024 05:44

Tesla'nın geliştirdiği Optimus'un fabrikada artık basit işleri yapabilecek kadar yeteneklerinin gelişmiş olduğunun görüldüğü son videosu yayınlandı.

Uzun yıllardır üzerinde çalışma yapılan Optimus ile şirketlerin potansiyel iş gücü eksiklerini karşılaması ve insan gücü maliyetinin azalmasına yardım etmesi bekleniyor. Özellikle lojistik, depolama, imalat gibi sektörlerde kullanımı bekleniyor.

Tesla CEO'su Elon Musk geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, Tesla'nın Optimus isimli insansı robotunun hala laboratuvar ortamında geliştirilme aşamasında olduğunu ancak gelecek yılın sonunda satışa hazır olabileceğini duyurmuştu.