Tesla'nın robotu Optimus yeni ellerle sahneye çıktı: İnsanlarla arasındaki fark gittikçe kapanıyor

29 Kasım 2024 15:00 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 15:04

Tesla'nın insansı robotu Optimus, insan eliyle neredeyse eşdeğer hareket kabiliyeti sunan 22 serbestlik derecesine sahip yeni ellerini tanıttı. Robotun bir tenis topunu başarıyla yakaladığı video büyük ilgi toplarken, 35 milyondan fazla izlendi.

Tesla​'nın insansı robotu Optimus​, yeni elleriyle takipçilerinin karşısına çıktı. Tesla, gelişmiş el tasarımını tanıtırken sosyal medyada mizahi bir gönderi paylaşmayı da ihmal etmedi. "Black Friday için yeni bir el aldım" diyen Optimus'un bir tenis topunu başarıyla yakalayabildiği videosu 35 milyondan fazla izlenme almış durumda.

OPTİMUS'UN ELLERİ, İNSANLARINKİ KADAR YETENEKLİ

Tesla CEO'su Elon Musk​, Mayıs 2024'te yaptığı bir açıklamada, Optimus'un ellerinin 22 serbestlik derecesine (DoF) sahip olacak şekilde geliştirildiğini duyurmuştu. İnsan ellerinin 27 serbestlik derecesine sahip olduğu düşünüldüğünde, Optimus'unkilerin insanlarınkine oldukça yakın bir yetenek sergilediğini söylemek yanlış olmaz.

Öte yandan Optimus'un yeni ellerini sergilemesinden kısa bir süre önce Neuralink, CONVOY Çalışması için ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) onay almıştı. Bu fizibilite çalışması, Neuralink'in beyin-bilgisayar arayüzü (BCI) N1 İmplantı'nın destekleyici robotik kollarla test edilmesine olanak tanıyor. Neuralink'e göre bu teknoloji, felçli bireylerin yaşam kalitesini artıracak.

Neuralink'in temmuz ayında yaptığı bir güncellemede Musk, Optimus'un uzuvlarının teorik olarak Neuralink'in N1 implantı ile birlikte kullanılabileceğini belirtmişti. Neuralink, CONVOY ve PRIME çalışmalarına katılımcıların çapraz kaydedilmesine olanak tanıyacağını duyurdu.

PRIME Çalışması kapsamında ise Neuralink, iki hastaya N1 İmplantlarını başarıyla yerleştirerek elektronik cihazları zihinleriyle kontrol etmelerini sağlamıştı.