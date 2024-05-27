Tesla'nın trafikte 'araya kaynak' yaptığı anlar viral oldu!

27 May 2024 15:03 - Güncelleme : 27 May 2024 15:07

Tesla'nın, "Full Self-Driving" (FSD) isimli otonom özelliği Türkiye'de bir hayli alışık olunan bir sürücü davranışını gerçekleştirdi. Webtekno'nun haberine göre FSD, kavşakta oluşan uzun araç kuyruğuna "kaynak yaparak" dikkatleri üstüne çekti.

X sosyal medya platformunda "AIDRIVR" adlı kullanıcı tarafından paylaşılan videoda bir Tesla aracı, kavşakta sola dönüş yapmak üzere bekleyen araç kuyruğunda sıraya girmek yerine, kuyruğun sağından geçerek ön sıraya geçip sola dönüyor.

Otonom sistemin, öndeki aracın durduğunu fark etmesiyle başlayan videoda otomobil, öndeki aracın sağından ilerleyerek sola dönüş kuyruğuna kaynak yapıyor. Oysa öndeki aracın durmasının nedeni, sola dönüş yapacak araçların oluşturduğu kuyruktu. Hızla öne geçen Tesla, araya kaynak yaparak sola döndü.

TESLA'NIN OTONOM SÜRÜŞ SİSTEMİ NEDİR?

Tesla'nın Full Self-Driving (FSD) sistemi, araçların sürücüsüz bir şekilde birçok sürüş senaryosunu yönetmesine olanak tanıyan ileri bir otonom sürüş teknolojisi olup, şehir içi ve otoyol sürüşünden park etmeye kadar çeşitli görevleri yerine getirebiliyor.

Bir Reddit kullanıcısına göre, Tesla'nın araya kaynak yapmasının sebebi, arabanın görüşünün engellenmesi. Bu yüzden son arabaya yaklaşırken öndeki araba sırasını görmesine rağmen öndeki arabanın yolu kapatacak şekilde park ettiğini düşünüyor. Hafızası yok, bu yüzden etrafından dolaşıyor.