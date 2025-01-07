Tesla'nın yeni rakibi Afeela 1! Sony ve Honda, elektrikli otomobil için güçlerini birleştirdi

07 Ocak 2025 11:53 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 11:54

Sony ve Honda'nın beş yıllık ortak çalışması sonucu geliştirilen elektrikli araç Afeela 1, CES 2025 fuarında tanıtıldı. Yaklaşık 480 kilometre menzil değerine sahip olan otomobil, yapay zeka destekli sürücü sistemleri ve geniş ekranlı iç tasarım ile donatılmış durumda. İşte Afeela 1 teknik özellikleri ve fiyatı!

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Sony​ ve Honda​'nın güçlerini birleştirerek geliştirdiği ilk elektrikli araç​ modeli Afeela 1, nihayet ön siparişe açıldı. İki büyük şirketin beş yıllık çalışmasının meyvesi olan Afeela 1, fiyatı ve satış tarihi de açıklandı. Sony Honda Mobility şirketinin CES 2025 etkinliğinde yapılan açıklamaya göre, otomobil iki farklı donanım seçeneğiyle piyasaya sürülecek:

89 bin 900 dolarlık Afeela 1 Origin ve 102 bin 900 dolarlık Afeela 1 Signature.

"SEVİYE 2+" SÜRÜCÜ DESTEK SİSTEMİ

Her iki model, Seviye 2+ sürücü destek sistemi ve yapay zeka destekli kişisel asistan gibi özellikleri kapsayan üç yıllık ücretsiz bir aboneliği de içeriyor. Fakat araç yalnızca ABD'nin Kaliforniya eyaletinde satışa sunulacak ve otomobile sahip olmak isteyen müşteriler, 200 dolar iade edilebilir bir depozito ödeyerek sıraya girebilecek.

480 KM MENZİL VE TESLA SUPERCHARGER DESTEĞİ

Afeela 1, yaklaşık 480 km EPA tahmini menzile sahip ve Tesla'nın Supercharger şarj ağına tam uyumlu olacak şekilde tasarlandı. Şimdilik aracın tek renk seçeneği "Core Black" (Temel Siyah) olarak açıklandı. Daha pahalı olan Signature donanımı 2026'da, uygun fiyatlı Origin donanımı ise 2027'de teslim edilmeye başlanacak.

AFEELA 1 NE ÖZELLİKLER SUNUYOR?

Sony Honda Mobility CEO'su Yasuhide Mizuno, Afeela 1'i "nihaiye yakın" bir prototip olarak tanımladı. Aracın tasarımı, kısa çıkıntılar ve uzun aks mesafesiyle Tesla ve Lucid Air modellerini andırıyor. Öte tarafta Afeela 1, sürüş deneyimini bir üst seviyeye taşımak için şunları sunuyor:

Gösterge paneli boyunca uzanan geniş ekranlar,

Yarı otonom sürüş için 40 sensör ve kamera,

Dört tekerlekten çekiş sistemi,

Artırılmış gerçeklik entegrasyonu ve sanal dünya deneyimleri.

Etkinlikte Mizuno, akıllı teknoloji özelliklerinden birini tanıtarak telefonuyla "Hadi, Afeela" komutunu verip aracı sahneye çağırdı. Ancak bu özelliğin üretim modellerinde yer alıp almayacağı henüz kesinleşmiş değil.