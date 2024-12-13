The Game Awards 2024 kazananları açıklandı: Yılın Oyunu belli oldu
The Game Awards 2024 etkinliği gerçekleşti. "Yılın Oyunu" ödülünü, güçlü rakiplerini geride bırakan Astro Bot kazandı. Astro Bot ayrıca "En İyi Yönetim" ve "En İyi Sanat Yönetimi" dahil birçok ödül de aldı. Diğer kategorilerde Metaphor: ReFantazio, Final Fantasy VII Rebirth ve Balatro gibi yapımlar da ödülleri topladı.
Oyun dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan ve "Oyun Oscarları" olarak adlandırılan The Game Awards 2024, dün gece düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da birçok kategoride ödül verilirken, en çok merak edilen ödül olan "Yılın Oyunu" kategorisinin kazananı sürpriz bir şekilde Astro Bot oldu.
YILIN OYUNU: ASTRO BOT
Sony'nin sevilen platform oyunu Astro Bot (sadece PlayStation 5'te var), büyük rakiplerini geride bırakarak "Yılın Oyunu" ödülüne layık görüldü. Bu kategoride Black Myth: Wukong, Final Fantasy VII Rebirth ve Elden Ring DLC'si Shadow of The Erdtree gibi güçlü adaylar yer alıyordu. Ancak jürinin kararıyla zafer, Astro Bot'un oldu.
THE GAME AWARDS 2024 KAZANANLARI
Bu yıl The Game Awards'de farklı kategorilerde öne çıkan diğer kazananlar ise şu şekilde sıralandı:
YILIN OYUNU
- Kazanan: "Astro Bot"
- Balatro
- Black Myth: Wukong
- Elden Ring: Shadow of the Erdtree
- Final Fantasy VII Rebirth
- Metaphor: ReFantazio
EN İYİ YÖNETİM
- Kazanan: "Astro Bot"
- Balatro
- Black Myth: Wukong
- Elden Ring: Shadow of the Erdtree
- Final Fantasy VII Rebirth
- Metaphor: ReFantazio
EN İYİ HİKAYE ANLATIMI
- Kazanan: "Metaphor: ReFantazio"
- Final Fantasy VII Rebirth
- Like a Dragon: Infinite Wealth
- Senua's Saga: Hellblade II
- Silent Hill 2
EN İYİ SANAT YÖNETİMİ
- Kazanan: "Astro Bot"
- Black Myth: Wukong
- Elden Ring: Shadow of the Erdtree
- Metaphor: ReFantazio
- Neva
EN İYİ MÜZİK VE SKOR
- Kazanan: "Final Fantasy VII Rebirth"
- Astro Bot
- Metaphor: ReFantazio
- Silent Hill 2
- Stellar Blade
EN İYİ SES TASARIMI
- Kazanan: "Senua's Saga: Hellblade II"
- Astro Bot
- Call of Duty: Black Ops 6
- Final Fantasy VII Rebirth
- Silent Hill 2
EN İYİ PERFORMANS
- Kazanan: Melina Juergens, "Senua's Saga: Hellblade II"
- Briana White ("Final Fantasy VII Rebirth")
- Hannah Telle ("Life Is Strange: Double Exposure")
- Humberly González ("Star Wars Outlaws")
- Luke Roberts ("Silent Hill 2")
ETKİLEYİCİ OYUNLAR
- Kazanan: "Neva"
- Closer the Distance
- Indika
- Life Is Strange: Double Exposure
- Senua's Saga: Hellblade II
- Tales of Kenzera: Zau
EN İYİ BAĞIMSIZ OYUN
- Kazanan: "Balatro"
- Animal Well
- Lorelei and the Laser Eyes
- Neva
- UFO 50
EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN BAĞIMSIZ OYUN
- Kazanan: "Balatro"
- Animal Well
- Manor Lords
- Pacific Drive
- The Plucky Squire
EN İYİ MOBİL OYUN
- Kazanan: "Balatro"
- AFK Journey
- Pokemon Trading Card Game Pocket
- Wuthering Waves
- Zenless Zone Zero
EN İYİ VR/AR OYUNU
- Kazanan: "Batman: Arkham Shadow"
- Arizona Sunshine Remake
- Asgard's Wrath 2
- Metal: Hellsinger VR
- Metro Awakening
EN İYİ AKSİYON OYUNU
- Kazanan: "Black Myth: Wukong"
- Call of Duty: Black Ops 6
- Helldivers II", "Stellar Blade
- Warhammer 40,000: Space Marine II
EN İYİ AKSİYON/MACERA OYUNU
- Kazanan: "Astro Bot"
- Prince of Persia: The Lost Crown
- Silent Hill 2
- Star Wars Outlaws
- The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom
EN İYİ ROL YAPMA OYUNU
- Kazanan: "Metaphor: ReFantazio"
- Final Fantasy VII Rebirth
- Black Myth: Wukong
- Persona 5 Tactica
- Sea of Stars