The Game Awards 2024 kazananları açıklandı: Yılın Oyunu belli oldu

13 Aralık 2024 10:37 - Güncelleme : 13 Aralık 2024 10:37

The Game Awards 2024 etkinliği gerçekleşti. "Yılın Oyunu" ödülünü, güçlü rakiplerini geride bırakan Astro Bot kazandı. Astro Bot ayrıca "En İyi Yönetim" ve "En İyi Sanat Yönetimi" dahil birçok ödül de aldı. Diğer kategorilerde Metaphor: ReFantazio, Final Fantasy VII Rebirth ve Balatro gibi yapımlar da ödülleri topladı.

Oyun dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan ve "Oyun Oscarları" olarak adlandırılan The Game Awards 2024, dün gece düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da birçok kategoride ödül verilirken, en çok merak edilen ödül olan "Yılın Oyunu" kategorisinin kazananı sürpriz bir şekilde Astro Bot oldu.

YILIN OYUNU: ASTRO BOT

Sony'nin sevilen platform oyunu Astro Bot (sadece PlayStation 5'te var), büyük rakiplerini geride bırakarak "Yılın Oyunu" ödülüne layık görüldü. Bu kategoride Black Myth: Wukong, Final Fantasy VII Rebirth ve Elden Ring DLC'si Shadow of The Erdtree gibi güçlü adaylar yer alıyordu. Ancak jürinin kararıyla zafer, Astro Bot'un oldu.

THE GAME AWARDS 2024 KAZANANLARI

Bu yıl The Game Awards'de farklı kategorilerde öne çıkan diğer kazananlar ise şu şekilde sıralandı:

YILIN OYUNU

Kazanan: "Astro Bot"

"Astro Bot" Balatro

Black Myth: Wukong

Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Final Fantasy VII Rebirth

Metaphor: ReFantazio

EN İYİ YÖNETİM

Kazanan: "Astro Bot"

"Astro Bot" Balatro

Black Myth: Wukong

Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Final Fantasy VII Rebirth

Metaphor: ReFantazio

EN İYİ HİKAYE ANLATIMI

Kazanan: "Metaphor: ReFantazio"

"Metaphor: ReFantazio" Final Fantasy VII Rebirth

Like a Dragon: Infinite Wealth

Senua's Saga: Hellblade II

Silent Hill 2

EN İYİ SANAT YÖNETİMİ

Kazanan: "Astro Bot"

"Astro Bot" Black Myth: Wukong

Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Metaphor: ReFantazio

Neva

EN İYİ MÜZİK VE SKOR

Kazanan: "Final Fantasy VII Rebirth"

"Final Fantasy VII Rebirth" Astro Bot

Metaphor: ReFantazio

Silent Hill 2

Stellar Blade

EN İYİ SES TASARIMI

Kazanan: "Senua's Saga: Hellblade II"

"Senua's Saga: Hellblade II" Astro Bot

Call of Duty: Black Ops 6

Final Fantasy VII Rebirth

Silent Hill 2

EN İYİ PERFORMANS

Kazanan: Melina Juergens, "Senua's Saga: Hellblade II"

Melina Juergens, "Senua's Saga: Hellblade II" Briana White ("Final Fantasy VII Rebirth")

Hannah Telle ("Life Is Strange: Double Exposure")

Humberly González ("Star Wars Outlaws")

Luke Roberts ("Silent Hill 2")

ETKİLEYİCİ OYUNLAR

Kazanan: "Neva"

"Neva" Closer the Distance

Indika

Life Is Strange: Double Exposure

Senua's Saga: Hellblade II

Tales of Kenzera: Zau

EN İYİ BAĞIMSIZ OYUN

Kazanan: "Balatro"

"Balatro" Animal Well

Lorelei and the Laser Eyes

Neva

UFO 50

EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN BAĞIMSIZ OYUN

Kazanan: "Balatro"

"Balatro" Animal Well

Manor Lords

Pacific Drive

The Plucky Squire

EN İYİ MOBİL OYUN

Kazanan: "Balatro"

"Balatro" AFK Journey

Pokemon Trading Card Game Pocket

Wuthering Waves

Zenless Zone Zero

EN İYİ VR/AR OYUNU

Kazanan: "Batman: Arkham Shadow"

"Batman: Arkham Shadow" Arizona Sunshine Remake

Asgard's Wrath 2

Metal: Hellsinger VR

Metro Awakening

EN İYİ AKSİYON OYUNU

Kazanan: "Black Myth: Wukong"

"Black Myth: Wukong" Call of Duty: Black Ops 6

Helldivers II", "Stellar Blade

Warhammer 40,000: Space Marine II

EN İYİ AKSİYON/MACERA OYUNU

Kazanan: "Astro Bot"

"Astro Bot" Prince of Persia: The Lost Crown

Silent Hill 2

Star Wars Outlaws

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

EN İYİ ROL YAPMA OYUNU