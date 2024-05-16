Threads, yanlış bilgileri tespit için doğrulama programı başlattı

16 May 2024 09:07 - Güncelleme : 16 May 2024 09:07

Meta'nın en yeni sosyal medya platformu Threads, birkaç ay boyunca Instagram ve Facebook'un ağını kullandıktan sonra kendi doğruluk kontrol programını başlattı.

YANLIŞ İÇERİKLERİ TESPİT EDECEK

Instagram Başkanı Adam Mosseri, doğruluk kontrolcülerinin Threads'teki yanlış içerikleri derecelendirip işaretleyebilmelerini sağladığını belirtti. Ancak Mosseri, programın tam olarak ne zaman kullanıma sunulacağı ve herhangi bir bölgesel sınırlama olup olmadığı konusunda herhangi bir ayrıntı paylaşmadı.

Threads için Meta'nın doğruluk kontrol ortaklarının hangi kuruluşlar olduğu da belli değil. Bununla birlikte bu hamle büyük ölçüde yaklaşan ABD seçimlerine hazırlık olarak görülüyor.

Aralık ayında Meta, doğruluk kontrol programını Threads'e getirmek istediğini söylemişti. Mosseri o zamanki bir yazısında "Şu anda Facebook veya Instagram'daki doğruluk kontrol derecelendirmelerini Threads ile eşleştiriyoruz, ancak amacımız doğruluk kontrol ortaklarının uygulamadaki yanlış bilgileri inceleme ve derecelendirme yeteneğine sahip olmasıdır" demişti.