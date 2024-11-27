TikTok güzellik filtreleri için önemli karar! Belli yaşlar için yasaklandı

27 Kasım 2024 10:28 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 10:42

TikTok, 18 yaş altı kullanıcıların göz büyütme, dudak dolgunlaştırma ve cilt tonu değiştirme gibi yapay güzellik filtrelerini kullanmasını yasaklıyor. Bu kısıtlamalar, gençler üzerindeki özgüven ve beden algısı sorunlarını azaltmayı hedefliyor. Öte yandan eğlenceli filtreler ise düzenlemelerden muaf tutulacak.

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Gençler, artan kaygı ve düşen özgüven endişesiyle TikTok​'ta güzellik filtrelerinin kullanımı konusunda geniş kapsamlı yeni kısıtlamalarla karşı karşıya. Önümüzdeki haftalarda 18 yaşından küçüklerin yapay olarak gözlerini büyütmeleri, dudaklarını dolgunlaştırmaları ve cilt tonlarını yumuşatmaları ya da değiştirmeleri engellenecek.

"BOLD GLAMOUR" GİBİ FİLTRELER ENGELLENECEK

Kısıtlamalar, "Bold Glamour" gibi çocukların özelliklerini makyajın yapamayacağı şekilde değiştiren filtreler için geçerli olacak. Tavşan kulağı ya da köpek burnu ekleyen komik filtreler ise bundan etkilenmeyecek. Sosyal medya şirketi değişiklikleri Dublin'deki Avrupa merkezinde düzenlenen bir güvenlik forumu sırasında duyurdu.

Kısıtlamaların etkinliği, platformu gerçek yaşlarının altında kullanan kişilere bağlı olacak, ki bu durum da her zaman geçerli değil.

Bazıları TikTok tarafından sağlanan, diğerleri ise kullanıcılarca oluşturulan güzellik filtrelerinin, gençler, özellikle de kızlar üzerinde olumsuz duygusal yansımaları olan gösterişli bir fiziksel görünüm benimsemeleri yönünde bir baskıya yol açtığına dair yaygın bir endişe söz konusu. Bazı gençler filtreleri kullandıktan sonra gerçek yüzlerini nasıl çirkin bulduklarını anlattı.

TİKTOK, ÇOCUKLARA YÖNELİK ÖNLEMLERİ SIKILAŞTIRDI

Ayrıca TikTok, 13 yaşın altındaki kullanıcıları platformdan engellemek için sistemlerini sıkılaştırdığını duyurdu. Bu da binlerce çocuğun platformdan atılması anlamına gelebilir. Şirket yıl sonundan önce, yaş sınırlamalarını ihlal eden kişileri tespit etmek için makine öğrenimini kullanan yeni otomatik sistemlerin bir denemesini başlatacak.

Platform halihazırda dünya genelinde her çeyrekte 20 milyon hesabı reşit olmadıkları gerekçesiyle kaldırıyor. Hesabı yanlışlıkla engellenen kişiler ise itiraz edebilecek. TikTok'un Çocuk Güvenliği Kamu Politikası Lideri Chloe Setter, düzenlemelerin bazı genç kullanıcılar için can sıkıcı olabileceğini, ancak platformun "önce güvenlik" yaklaşımıyla hareket edeceğini belirtti.