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Teknoloji
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Editor
 | Ömer Faruk Dogan

TikTok için zaman daralıyor: İki şirket daha teklif verdi

TikTok'un ABD'deki geleceği belirsizliğini korurken, platformun el değiştirmesi için verilen süre hızla tükeniyor. ABD yönetiminin güvenlik gerekçesiyle baskı yaptığı TikTok için sürpriz alıcı adayları ortaya çıktı.

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KAYNAK:
Reuters
|
GİRİŞ:
04.04.2025
saat ikonu 10:49
|
GÜNCELLEME:
04.04.2025
saat ikonu 10:49

TikTok'un Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyetlerine devam edebilmesi için 5 Nisan'a kadar Çinli olmayan bir alıcıyla anlaşması gerekiyor. Aksi takdirde ülkede yasaklanma riskiyle karşı karşıya kalacak olan platform için teklifler ardı ardına geliyor.

Teknoloji devi Amazon ile OnlyFans'ın kurucusu Tim Stokely'nin liderliğindeki konsorsiyum, en son teklif verenler arasında yer aldı. Stokely'nin yönettiği girişim şirketi Zoop, bir kripto para vakfıyla ortaklık kurarak satın alma teklifini hazırladı.

TikTok için zaman daralıyor: İki şirket daha teklif verdi

Amazon'un da sürece dahil olduğuna dair iddialar, bir ABD'li yetkili tarafından doğrulandı. Amazon'un, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve Ticaret Bakanı Howard Lutnick'e mektup gönderdiği öğrenildi. Şirket temsilcileri konu hakkında yorum yapmazken, TikTok ve ana şirket ByteDance de sorulara yanıt vermedi.

Gelişmelerin ardından Amazon hisselerinde yaklaşık yüzde 2 oranında artış görüldü.

TikTok için zaman daralıyor: İki şirket daha teklif verdi

TRUMP YÖNETİMİ, MEVCUT TEKLİFLERİ GÖRÜŞECEK

Daha önce Twitch ve Goodreads gibi platformları satın alan Amazon, sosyal medya alanındaki etkisini artırmak istiyor. Özellikle genç kullanıcı kitlesine ulaşmak ve ürün satışlarını artırmak için sosyal medya yatırımlarını stratejik olarak konumlandırıyor.

Amerikan yönetimi, TikTok'un Çin ile olan bağlarına dair güvenlik endişelerini gerekçe göstererek platformun satılmasını talep ediyor. Trump yönetiminin çarşamba günü gerçekleştireceği toplantıda, mevcut teklifler ve olası senaryolar değerlendirilecek.

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Sıkça Sorulan Sorular

TikTok neden satılmak zorunda?
ABD yönetimi, TikTok'un Çin merkezli şirketi ByteDance'e ait olması nedeniyle ulusal güvenlik endişeleri taşıyor. Kullanıcı verilerinin Çin hükümetiyle paylaşılabileceği iddialar nedeniyle platform ya el değiştirecek ya da ülkede yasaklanacak.
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#Teknoloji
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