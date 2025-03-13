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 | Ömer Faruk Dogan

TikTok resmen erişime kapatılıyor! Ebeveynlerin talepleri sonuç verdi

Arnavutluk'ta bir öğrencinin ölümüyle sonuçlanan olayın ardından, TikTok'un ülkede 1 yıl boyunca erişime kapatılmasına yönelik karar bakanlar kurulunca onaylanmıştı. Ulusal Siber Güvenlik Kurumu, Elektronik ve Posta İletişim Kurumu'ndan, söz konusu engelin bugünden itibaren uygulanmasını istedi.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.03.2025
saat ikonu 14:54
|
GÜNCELLEME:
13.03.2025
saat ikonu 14:58

Arnavutluk hükümeti, Kasım 2024'ten beri tartışmalara neden olan Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'u ülke genelinde 1 yıllığına erişime kapatma kararı aldı. Ulusal Siber Güvenlik Kurumu (AKSK), Elektronik ve Posta İletişim Kurumu'ndan (AKEP) erişim engeli kararının bugün itibarıyla uygulanmasını istedi.

TIKTOK NEDEN ERİŞİME ENGELLENDİ?

TikTok'un Arnavutluk'ta tartışmaya açılmasına sebebiyet veren olay, başkent Tiran'da gerçekleşti. 18 Kasım 2024'te Fan Noli İkokulu'nda okuyan 14 yaşındaki Martin Cani, bir başka öğrenci tarafından bıçaklı saldırıya uğramış ve hayatını kaybetmişti. İddialara göre iki öğrenci arasındaki tartışma, sosyal medyadan başlamıştı.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama olay sonrası yaptığı açıklamada, TikTok'un ülkede 1 yıllığına yasaklanması kararı alacaklarını ve bu kararın 2025'te gerçekleşeceğini belirtmişti.

TikTok

BAKANLAR KURULU KARARI ONAYLADI

Geçen hafta Arnavutluk Milli Eğitim ve Spor Bakanı Ogerta Manastirliu, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, TikTok'un 1 yıllığına yasaklanması kararının kabul edildiğini duyurdu. Manastirliu, ülkedeki 65 bin ebeveynle yapılan görüşmelerin ardından söz konusu kararı aldıklarını sözlerine ekledi.

TikTok cephesinden ise henüz resmi bir açıklama gelmezken, platformun yasak kararına karşı nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.

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Sıkça Sorulan Sorular

TikTok beğeni hilesi gerçek mi?
TikTok beğeni hilesi uygulamaları, tamamen yasa dışı olup TikTok tarafından resmi olarak desteklenmez.
ETİKETLER
#tiktok
#yasak
#erişim engeli
#güvenlik
#Arnavutluk
#sosyal-medya
#Öğrenci Saldırısı
#Ebeveynler
#Teknoloji
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