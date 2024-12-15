TikTok Türkiye'de temizlik yaptı: Silinen videoların sayısı açıklandı

15 Aralık 2024 14:16 - Güncelleme : 15 Aralık 2024 14:16

TikTok, 2024 yılının ilk yarısında Türkiye'de topluluk kurallarını ihlal eden milyonlarca hesabı kaldırdığını açıkladı. Platform, güvenlik ve moderasyon süreçlerinde yapay zeka teknolojileri ile 40 binden fazla kişiden oluşan manuel inceleme ekibini kullanıyor.

TikTok​'un METAPSA Kamu Politikaları Direktörü Emir Gelen, 2024 yılının ilk altı ayında Türkiye​'de kaç tane içeriğe müdahale ettiklerine dair açıklamalarda bulundu. Gelen, belirtilen süre zarfında 7 milyon 97 bin 236 videoyu platformdan kaldırdıklarını duyurdu. Paylaşımların kaldırılma sebebinin ise "topluluk kuralları ihlali" olduğunu belirtti.

AYDA 1 MİLYARI AŞKIN İÇERİK PAYLAŞILIYOR

TikTok'ta her ay 1 milyardan fazla içeriğin paylaşıldığını ifade eden Gelen, bu yoğun trafiğin güvenli bir şekilde yönetilebilmesi için yapay zeka teknolojileri ve geniş bir insan kaynağına dayalı moderasyon sürecine güvendiklerini anlattı. İçerik ihlallerini tespit etmek için hem otomatik sistemlerden hem de dünya çapında 40 binden fazla kişiden oluşan bir manuel inceleme ekibinden faydalandıklarını vurguladı.

2024 yılı ocak-temmuz ayları arasında globalde 379,7 milyonu sahte, 41,8 milyonu ise 13 yaş altı olduğu şüphesiyle toplamda 427 milyondan fazla TikTok hesabının kapatıldığı bilgisini veren Gelen, "Bunların yanında 7 milyondan fazla hesap da topluluk kurallarımızı ihlal ettiği gerekçesiyle kapatıldı." açıklamasında bulundu.

TİKTOK, GÜVENLİK VE ŞEFFAFLIK RAPORU'NU YAYIMLIYOR

TikTok'un global olarak her çeyrekte "Güvenlik ve Şeffaflık Raporu"nu yayımladığı ve kamuoyuyla paylaştığını aktaran Emir Gelen, bu raporda ortaya koyulan sonuçlara göre, Türkiye'de 2024 yılının ilk yarısında toplam 7 milyon 97 bin 236 videonun TikTok'un topluluk kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle platformdan kaldırıldığının altını çizdi.

Bu videoların yüzde 98,67'sinin kullanıcılar tarafından görüntülenmeden önce, yüzde 88,66'sının ise 24 saat içinde kaldırılarak silindiğini sözlerine ekleyen Gelen, otomatik moderasyon teknolojileri tarafından topluluk kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle kaldırılan videoların oranının bir önceki yıla göre yüzde 62'den yüzde 80'e yükseldiğini kaydetti. Gelen, proaktif tespit oranının yüzde 98,2 ile şimdiye kadarki en yüksek seviyeye ulaştığına ve kaldırılan videoların tekrar yüklenme oranının geçen yılın aynı dönemine kıyasla yarı yarıya azaldığına dikkat çekti.

TOPLULUK KURALLARI, TİKTOK'TAKİ HERKES İÇİN GEÇERLİ

Gelen, TikTok'un topluluk kurallarının, platformda kullanıcı güvenliğini sağladığını ve pozitif deneyimi artırdığını belirterek, bu kuralların, platformdaki tüm içerikler ve içerik üreticileri için geçerli olduğunu anlattı.

TikTok'ta izin verilenlere ilişkin kuralların yanı sıra çeşitli konularda standartların bulunduğuna işaret eden Gelen, yeni riskleri ve zararları engellemek için bu yönergelerin sürekli güncellendiğini, TikTok olarak bu alandaki yatırımları önceliklendirerek sürdürme kararlılığında olduklarını vurguladı.

Gelen, 13 olarak belirlenen kullanıcı yaş sınırının ihlalini önlemek amacıyla pek çok çalışma yaptıklarına dikkati çekerek, güvenlik önlemlerini artırdıklarını, yapay zekayla yaş doğrulama sistemleri gibi ileri teknolojileri test ettiklerini ve sahte yaş beyanlarını tespit için otomatik sistemler geliştirdiklerini bildirdi.