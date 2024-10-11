TikTok yüzlerce çalışanını işten çıkardı: Sebebi şoke etti

11 Ekim 2024 14:41 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 14:42

Şu ana kadar Meta, Alphabet (Google), Snapchat başta olmak üzere birçok teknoloji devi firma, çalışan sayısını azaltmıştı ve azaltmaya da devam ediyor. Son olarak sosyal medya şirketi TikTok, küresel işgücünden yüzlerce çalışanı bir gecede görevden aldı. Sebebi ise şoke etti.

Sosyal medya platformu TikTok​, cuma günü yaptığı açıklamada, Malezya​'daki çok sayıda personel de dahil olmak üzere küresel işgücünden yüzlerce çalışanı işten çıkardığını söyledi. Sebebi ise: şirketin içerik moderasyonunda yapay zekanın daha fazla kullanılmasına odaklanması.

TIKTOK, İŞTEN ÇIKARMA​ DALGASI BAŞLATTI

Konuyla ilgili bilgi sahibi iki kaynak daha önce Reuters'a Malezya'da 700'den fazla kişinin işten çıkarıldığını söylemişti. Çinli ByteDance​'in sahibi olduğu TikTok daha sonra ülkedeki 500'den az çalışanın etkilendiğini açıkladı.

İsimlerinin açıklanmasını istemeyen kaynaklar, firmanın içerik moderasyon operasyonlarında yer alan çoğu çalışanların çarşamba günü geç saatlerde e-posta yoluyla işten çıkarıldıkları konusunda bilgilendirildiklerini söyledi.

Reuters'in sorularına yanıt olarak TikTok işten çıkarmaları doğruladı ve moderasyon operasyonlarını iyileştirmeye yönelik daha geniş bir planın parçası olarak birkaç yüz çalışanın küresel olarak etkilenmesinin beklendiğini dile getirdi.

TikTok, sitede yayınlanan içeriği incelemek için otomatik algılama ve insan moderatörlerin bir karışımını kullanıyor. Şirketin web sitesine göre ByteDance'ın dünya çapında 200'den fazla şehirde 110 binden fazla çalışanı bulunuyor.

İŞTEN ÇIKARMALARIN DEVAMI GELECEK

Kaynaklardan biri, teknoloji firmasının bazı bölgesel operasyonlarını konsolide etmeye çalıştığı için önümüzdeki ay daha fazla işten çıkarma planladığını söyledi. Bir TikTok sözcüsü yaptığı açıklamada, "Bu değişiklikleri, içerik moderasyonu için küresel işletim modelimizi daha da güçlendirmeye yönelik devam eden çabalarımızın bir parçası olarak yapıyoruz" dedi.

Sözcü, şirketin bu yıl güvenlik için küresel olarak 2 milyar dolar yatırım yapmayı beklediğini ve verimliliği artırmaya devam edeceğini, kuralları ihlal eden içeriğin yüzde 80'inin artık otomatik teknolojiler tarafından kaldırıldığını söyledi. İşten çıkarmalar ilk olarak perşembe günü iş portalı The Malaysian Reserve tarafından bildirildi.